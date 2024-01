Padre e figlia in quad fino a Capo Nord: "Coraggiosi e intraprendenti"

Da Faenza a Capo Nord in quad. È stata questa la nuova impresa portata a termine da Ivan e Carolina Argnani. I due faentini, padre e figlia, dopo oltre ottomila chilometri in quad, temperature fino a meno 38 gradi e quasi un mese di viaggio, sono rientrati a Faenza domenica.

Dopo l’avventura estiva del 2016, Ivan e Carolina hanno deciso di riaffrontare il percorso per Capo Nord con le rigide temperature invernali.

Sette anni e mezzo fa padre e figlia, insieme a due amici bergamaschi, infatti, erano partiti a luglio per poi viaggiare in sella al quad per un mese. "Questo viaggio è anche un omaggio al

mio sponsor storico – diceva Argnani nel 2016, interpellato dal Carlino – che mi è stato accanto in molte gare". Competizioni che hanno visto Argnani laurearsi campione italiano su quad dal 2011. Ma questo viaggio non è una gara" teneva a precisare Ivan. E infatti quella di sette anni e mezzo fa e quella terminata domenica sono due vere e proprie imprese.

Tanto che la città di Faenza li ha accolti nel pomeriggio di domenica con una grande festa per celebrare la coppia, tra i complimenti del sindaco Massimo Isola "per il coraggio e l’intraprendenza con cui hanno affrontato l’affascinante e difficilissimo viaggio".