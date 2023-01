Padre e figlia insieme sul palco Una lezione di guida e di vita

Padre e figlia, un rapporto difficile: lui, sessantenne e separato, cerca di ricostruire un rapporto con lei, ventenne e arrabbiata. Sono questi gli ingredienti di ’Partenza in salita’, commedia con Corrado Tedeschi e la figlia Camilla che va in scena stasera alle 21 al teatro comunale di Conselice. Padre e figlia per la prima volta recitano insieme in questo spettacolo, scritto da Gianni Clementi con la regia di Marco Rampoldi e Corrado Tedeschi, produzione Good Mood di N. Canonico.

La commedia ironica mette in scena la vita vera di un padre non rassegnato allo scorrere del tempo, che si ritrova a cercare di ricostruire un rapporto con la figlia aiutandola a conseguire la patente. Tra il rancore di lei e l’apparente leggerezza di lui, sono tanti gli incidenti e i momenti di panne. L’ora di lezione diventa la metafora della vita, dello sforzo che il padre deve fare per ottenere l’affetto di sua figlia, la quale all’inizio sembra rinunciare, ma quando comprende che quell’affetto c’era sempre stato, sia pure in una forma non tradizionale, riesce a percorrere con successo ’la salita’.

Posti ancora disponibili. Biglietto intero 16 euro, ridotto 14 euro e solo per i residenti 13 euro. Prenotazioni telefoniche: cellulare 371 5318963 (ore 11-13 e 17-19) o via e-mail a [email protected]

La biglietteria stasera è aperta per la vendita dei ticket dalle 19 alle 21. Biglietti in vendita online su Vivaticket.

Per informazioni: Teatro La Bottega del Buonumore Aps, cellulare 353 4045498.