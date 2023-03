Padre Ronchi commenta il Vangelo di Giovanni

Padre Ermes Ronchi sarà protagonista, stasera alle 20,45 nella basilica di San Giovanni Evangelista, della lectio per il cammino di Quaresima dal titolo ’Una luce che irrompe nel buio’ e commenterà il passo del Vangelo di Giovanni 9,1-41.

Padre Ronchi è uno dei biblisti più conosciuti e apprezzati a livello nazionale e sarà a Ravenna per l’incontro organizzato dalla Scuola di Formazione teologica San Pier Crisologo per la Quaresima 2023. Per molti anni ha condotto il commento al Vangelo della domenica nella trasmissione ’A Sua immagine’ su Raiuno.