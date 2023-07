Paella, arancini e sacher: l’Europa a tavola è unita

Mancano meno di due mesi all’attesissimo Mercato Europeo dei Sapori che quest’anno celebrerà un importante compleanno: i venti anni. Il Mercato Europeo dei Sapori, organizzato da Fiva Confcommercio Cervia con Fiva Confcommercio nazionale e Confcommercio Ascom Cervia, si svolgerà da venerdì 8 a domenica 10 settembre, dalle 10 alle 24, in piazza Andrea Costa. Come per ogni edizione, anche per la 20esima l’attesa è tanta perché si tratta di una occasione di incontrarsi tra gli oltre 120 stand tra sapori, profumi, oggetti e specialità in arrivo da tutta Europa. Un fine settimana che richiama migliaia di persone, cresciuto di anno in anno. Ancora top secret il programma.

All’appello non mancheranno tuttavia i soliti stand con prodotti tipici europei e italiani, le mostre nei Magazzini del Sale e raccolte fondi a scopo solidale. Insomma, il mese di settembre sarà ancora ricco di grandi eventi e in tanti si stanno già organizzando per essere proprio a Cervia durante quel fine settimana. Una tappa tra gli stand gastronomici d’Europa è un appuntamento fisso per gli amanti del gusto che potranno soddisfare il proprio palato. Dai dolci made in USA - muffin, pancakes e cheescake - alle minicrepes olandesi, dal pandolce dalla Repubblica Ceca alla Sacher austriaca, fino ai churros spagnoli e alla liquirizia. Tra gli stand, è uno spettacolo anche solo ammirare le grandi griglie e i fuochi su cui vengono cotti piatti della tradizione europea e non solo, come i classici wurstel tedeschi o la pregiata carne argentina. Per gli amanti dei gusti più etnici, non può mancare un assaggio di paella valenciana e catalana o delle specialità gastronomiche dal Messico.

L’Italia non è da meno con i suoi arancini siciliani e le specialità alimentari tipiche toscane, umbre, piemontesi e pugliesi. Una passeggiata tra i banchi del Mercato Europeo è come un viaggio tra profumi e sapori, da un paese a un altro, a pochi metri di distanza. Il circuito italiano prevede un calendario di venti tappe e Cervia occupa un posto di primo piano per la qualità degli espositori e per l’afflusso di pubblico. I Mercati Europei sono nati come mostre-mercato per avvicinare culture diverse. L’iniziativa è stata ospitata da città come Manchester, Saragozza o Strasburgo, dove si svolse la prima edizione nel 1990. Organizzato e promosso da Fiva Confcommercio, il Mercato Europeo arriva in Italia nel 2001, sulla scia delle positive esperienze maturate in altri Paesi. E, ad oggi, sono circa una ventina le città che ospitano questo incontro di culture d’Europa e di altri paesi del mondo.