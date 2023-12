Paesaggi giapponesi, prorogata la mostra

Visto il grande afflusso di visitatori che in queste ultime settimane stanno affollando le sale del Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, la mostra “Strade e storie. Paesaggi da Hokusai a Hiroshige” è prorogata fino a domenica 21 gennaio 2024. "Grazie alla generosa disponibilità del Museo d’Arte Orientale di Venezia – commenta il direttore del museo e curatore Davide Caroli – e ai prestatori privati che hanno concesso le opere, sarà quindi possibile godere delle spettacolari xilografie esposte in mostra per un’ulteriore settimana".

L’esposizione, promossa dal Comune e organizzata dal Museo Civico delle Cappuccine e dal Museo d’Arte Orientale di Venezia, si innesta nella programmazione triennale dedicata al paesaggio, tema sul quale verte la proposta culturale di Bagnacavallo fino al 2024. In mostra sono presenti oltre 120 xilografie di Hokusai, Hiroshige e altri maestri e alcuni preziosi manufatti giapponesi le cui decorazioni sono ispirate ai paesaggi di Hiroshige e alle stampe ukiyo-e. Nelle prossime settimane il museo e la mostra rispetteranno i seguenti orari: martedì e mercoledì: 15-18; giovedì: 10-12 e 15-18; venerdì, sabato e domenica: 10-12 e 15-19; 6 gennaio: 10-12 e 15-19; chiusi il lunedì e il primo gennaio. Sono inoltre previste visite guidate alla mostra sabato 6 e sabato 13 gennaio alle 16 e martedì 9 gennaio alle 18. Il costo è di 5 euro a persona ed è necessaria la prenotazione. Le visite sono realizzate in collaborazione con LabARt aps – Scuola d’arte e artigianato. L’ingresso alla mostra è gratuito; sono ancora disponibili copie del catalogo. Il museo è in via Vittorio Veneto 1/a. Informazioni e prenotazioni: 0545/280911/13