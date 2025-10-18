Paese scosso, cittadini spaventati: "Tutto per un debito di pochi euro?"

La mattina dopo Porto Corsini è profondamente scossa. Nei bar del paese non si parla d’altro che dell’uomo che giovedì sera ha tentato di incendiare un’automobile in via 6 dicembre 1944, per poi investire il padre del proprietario, ora ricoverato all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena in pericolo di vita. "Deve sperare che lo trovino prima le forze dell’ordine – commenta una signora al bar –. Non immagino la rabbia che si prova a sapere che ti è stato investito deliberatamente il padre, che non c’entra assolutamente nulla".

Sia il proprietario dell’automobile cosparsa di benzina sia l’investitore – arrestato dalle forze dell’ordine poche ore dopo – sarebbero persone note in paese. Come raccontano gli avventori del bar, tra i due ci sarebbe stata una lite una decina di giorni fa, all’esterno di un locale della via principale di Porto Corsini, per cui erano intervenute le forze dell’ordine. "Dicono che tutto sia nato per un debito di 20 euro. Si può arrivare a investire un uomo, per di più che non c’entra nulla, per 20 euro?", si chiedono le persone sedute ai tavolini.

Una residente del paese descrive l’investitore come "un uomo sulla quarantina, originario della Campania, che vive a Porto Corsini da tempo". "Probabilmente – aggiunge –, tutta la faccenda è legata a un debito di pochi euro. Io frequento spesso il paese e li conosco entrambi, li vedo spesso al bar. Il proprietario della Bmw, che ha tentato di appiccare il fuoco all’altra automobile, cambiava una macchina al mese, tutti macchinoni. Non ci vuole un genio per vedere giri di bustine o di denaro. Possibile che uno così arrivi a investire una persona per 20 euro? Sono profondamente addolorata per quello che è successo e anche spaventata dalla piega che sta prendendo Porto Corsini".

In via 6 dicembre 1944 molti si sono accorti che stava succedendo qualcosa per le luci dei mezzi di soccorso e per il rumore dell’elimedica. Altri, invece, hanno appreso la notizia solo sul Carlino la mattina dopo. "Non ho sentito niente. Vado a letto molto presto e anche mio marito ormai è sordo – racconta una residente –. Ho scoperto l’accaduto solo stamattina quando sono uscita. A Porto Corsini siamo quattro gatti, possibile che dobbiamo roderci il fegato in questo modo? Certe cose non dovrebbero succedere".

Lucia Bonatesta