"Paghiamo il doppio rispetto al 2021"

Consuelo Rossini è la titolare dell’Albergo Oasis di Marina di Ravenna, che rimane aperto tutto l’anno.

Com’è attualmente la situazione delle utenze? Si comincia a intravedere uno spiraglio?

"Siamo nella stessa situazione di un anno fa, cioè paghiamo oltre il doppio rispetto al 2021".

Il Governo ha annunciato una riduzione delle tariffe.

"Mi sono informata sia da Hera che da Enel per capire cosa succederà nelle prossime settimane. Enel mi ha detto che da marzo potrò tornare per ricontrattare le nuove tariffe".

In questi mesi ha aumentato i prezzi?

"Per noi è difficile aumentare il costo delle camere perché abbiamo preso accordi con le aziende già da tempo e non si può aumentare una volta concordato un prezzo. Essere alla fine della filiera è un problema, tutti hanno aumentato, ad esempio la lavanderia a luglio ci ha comunicato che da quel momento avremmo pagato il 18% in più. Ma noi abbiamo a che fare con la clientela".

Che tipo di accorgimenti ha adottato in questi mesi per ridurre i consumi?

"Da anni, quindi ancora prima di questa crisi, l’hotel ha solo lampade Led, abbiamo cercato di limitare i consumi elettrici, ma più di tanto non si può. I frigobar nelle camere sono staccati e si mettono in funzione solo se lo chiede il cliente. Ho svuotato e spento un frigorifero, riempiendone di più un altro. Ma è poca cosa".

a.cor.