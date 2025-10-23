Pagine di Beethoven, Pärt e Dvorak. Ensemble Loxós al Rossini Open

L’ottavo appuntamento del festival itinerante ’Rossini Open’, in programma alle 20.30 di stasera nella settecentesca chiesa del Suffragio (in via della Libertà 1 a Lugo), vede protagonista l’Ensemble Loxós diretto da Marcello Zinzani, che presenta il programma ’Il sole sorge ad Est’, musiche di Beethoven, Arvo Pärt e Antonin Dvorak.

Di Beethoven sarà eseguito il celebre ’Ottetto per fiati op. 73’, un brano scritto nel 1792 a Bonn, per i fiati dell’orchestra di corte di Maximilian Franz, fratello maggiore di Giuseppe II. Di Arvo Pärt, il celebre compositore estone che l’11 settembre scorso ha compiuto 90 anni, verrà eseguito il suo brano più celebre, ’Fratres’, composto nel 1977, poi divenuto un manifesto del suo particolare minimalismo sacro che fa largo uso dello stile ’tyntinnabulum’ e lo ha reso amatissimo in tutto il mondo. Del boemo Antonin Dvorak verrà proposta la più rara ’Serenata per fiati, violoncello e contrabbasso op. 44’, un brano di grande fascino sonoro in cui le voci vellutate del violoncello e de contrabbasso si armonizzano meravigliosamente a quelle dense e potenti degli strumenti a fiato (clarinetti, oboi, fagotti, controfagotti e corni).

L’ Ensemble “a geometria variabile” Loxós nasce a Faenza nel 2021 come associazione culturale per iniziativa di eccellenti musicisti del territorio con l’intento di fare musica con uno spirito antiaccademico e molto attento alla fruizione del pubblico.

Biglietti in vendita on line sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita vivaticket. I giorni di spettacolo nei luoghi di spettacolo, un’ora prima dell’inizio del concerto. Prezzo biglietti 13 euro. Info. e prenotazioni: tel. 0545.299542, biglietteria@teatrorossini.it o www.teatrorossini.it.