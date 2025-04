‘Pagine di scienza’ alla biblioteca Classense

Terzo e ultimo incontro del ciclo di conferenze ‘Pagine di scienza’, organizzate dall’Associazione Amici della biblioteca Classense, oggi alle 17 nella sala Muratori in via Alfredo Baccarini 5 a Ravenna.

Giannicola Scarcella, ingegnere Servizi Idrici Integrati, direttore di Romagna Acque - Società delle Fonti, tratterà di ‘Approvvigionamento e gestione delle risorse idriche idropotabili alla luce dei cambiamenti climatici e degli eventi alluvionali e franosi accaduti nel territorio romagnolo’.

La corretta gestione del territorio e, in particolare, la corretta regimazione e il governo della risorsa idrica coniugata con il monitoraggio degli ecosistemi ambientali e antropici, nonché l’adozione di approcci sistematici alla prevenzione per la salvaguardia dei territori e dei suoi abitanti, risultano cruciali per lo sviluppo sostenibile e la transizione verso modalità di coesistenza a ridotto impatto.

La prevenzione del dissesto passa attraverso la gestione e regimazione delle acque, interventi di risanamento ambientale e interventi in ambito agricolo forestale.