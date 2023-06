Pagine di solidarietà Il libro di Maggiani e Valla presentato al Ridotto del Masini

Domani sarà passato un mese da quella terribile notte che ha travolto e cambiato tutto. Quando le colline sono franate e l’acqua e il fango hanno inondato paesi, città, vite. "Dobbiamo fare qualcosa, ma dobbiamo farlo subito" hanno pensato in tanti. Sono migliaia i volontari che hanno fatto sentire il loro abbraccio a Faenza e alle altre città alluvionate. E la stessa frase è quella che ha detto lo scrittore Maurizio Maggiani, 72 anni, alla fotografa Nicoletta Valla, di 25. Lo racconta lei stessa nella prefazione al libro ’Quello che abbiamo perduto. Quello che abbiamo salvato’, un lavoro realizzato in pochissimo tempo, spinti dalla necessità di fare, ancor più che raccontare. "Abbiamo realizzato questo progetto in pochissimi giorni spinti dall’urgenza – scrive Maggiani nell’introduzione – , se troverete che il risultato sia soddisfacente, questo è per noi l’unico compenso a cui aspiriamo". Due storie, due punti di vista, ribaltati, anche fisicamente (le copertine sono due), che finiranno per incontrarsi a metà del libro.

A un mese di distanza da quel giorno terribile, da domani, il libro sarà in edicola con Il Resto del Carlino a 5 euro. Tutto il ricavato del volume , realizzato grazie al contributo di Banca Ifis, sarà devoluto al Fondo Regionale istituito all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile dell’Emilia Romagna.

Il libro si può acquistare anche su Qn Store (store.quotidiano.net).

Mercoledì 21 giugno alle ore 18.30 il libro verrà poi presentato in un incontro aperto al pubblico al Ridotto del Teatro Comunale Masini in piazza Nenni, alla presenza degli autori, del sindaco Massimo Isola , della direttrice di QN, il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno e Luce!, Agnese Pini, di Valerio Baroncini, icedirettore de il Resto del Carlino, e di Davide Pastore Responsabile Relazioni con i Media di Banca Ifis, che ha sostenuto la realizzazione del volume.

La presentazione del libro del 21 giugno è gratuita aperta a tutti, previa registrazione all’indirizzo internet https:speciale.quotidiano.netpresentazione-libro-romagna.