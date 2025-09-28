Paguro, 60 anni fa il disastro. Notte di fango, gas e paura. In tre morirono in mare. Trentacinque i superstiti

Ancora oggi, a 60 anni da quei tragici eventi, il disegno di Walter Molino sulla copertina della Domenica del Corriere con le alte lingue di fuoco che si levano nella notte dal Paguro in mezzo alla burrasca e le scialuppe di salvataggio, piene di uomini e sballottate dalle onde, mantiene intatta tutta la forza espressiva di quella sciagura sul lavoro che si dipanò in due ore e mezzo, dalle 21 alle 23,30 del 28 settembre 1965 a 14 miglia al largo a sud di Marina.

Un incidente, provocato dalla sonda perforatrice che raggiunse una bolla di gas metano non individuata a quasi tremila metri sotto il livello del mare, che costò la vita a tre tecnici annegati nelle concitate fasi dell’abbandono della piattaforma quando, dopo due ore di eruzione di acqua e fango, cominciò a essere incombente il rischio di incendio del metano che aveva cominciato a fuoriuscire a una pressione di 600 atmosfere. Erano in 38 a bordo: trentacinque si salvarono, sia pure in circostanze fortunose perché i mezzi di salvataggio in dotazione non furono tutti fruibili anche a causa del mare forza 4.

L’incendio si sviluppò alle 9 della mattina successiva quando già da tempo la struttura era stata abbandonata e quando già i tre corpi era stato recuperati: fiamme altissime visibili da tutte le colline romagnole si protrassero fino al 5 ottobre. Montato in tempi record nel cantiere di Porto Corsini allestito da Saipem-Nuovo Pignone fra il molo e la diga nord (ancora in costruzione), il Paguro, cinquemila tonnellate di ferro, con la benedizione dell’arcivescovo Baldassarri era sceso in mare il primo agosto del 1963 alla presenza di dirigenti dell’Eni e delle autorità cittadine con alla testa il sindaco Bruno Benelli; madrina fu Anna Busignani, moglie di Benigno Zaccagnini. Il 15 agosto cominciò a perforare il fondale marino in corrispondenza delle sacche di metano già individuate. Da quel giorno e fino al 16 settembre 1965, ovvero in due anni, il Paguro aveva perforato venti pozzi nel tratto di mare fra il ravennate e il riminese. Il 16 settembre aveva iniziato la perforazione del pozzo ‘Porto Corsini est 7’, il ventunesimo, davanti a Cervia.

Un lavoro di routine per i tecnici e gli operai a bordo. Quel 28 settembre la sonda perforatrice aveva raggiunto l’obiettivo, la sacca di metano da sfruttare a 2.900 metri sotto il fondale.

Ma collaterale a quella sacca ce n’era un’altra, non conosciuta e lo scompenso delle pressioni provocò un’eruzione di fango e acqua ad altissima pressione che si alzò verso il cielo dalla colonna di perforazione del Paguro con un sibilo assordante.

Sulla piattaforma fu il panico, dovuto al fatto che qualora fosse cominciato a uscire anche il gas sarebbe bastata una scintilla per incendiarlo e sarebbe stato l’inferno immediato. Precauzionalmente furono spente le luci e gli addetti alla perforazione cercarono insistentemente di bloccare la fuoriuscita del fango, un lavoro impari, la pressione era troppo forte. Alle 23.30 ecco che con il fango cominciò a uscire il gas: a quel punto l’incubo delle fiamme divenne reale.

E tutti cercarono di abbandonare la piattaforma. Solo uno dei quattro zatteroni fu utilmente calato in acqua e imbarcò quindici persone, altre trovarono posto sui pochi canotti che non si ribaltarono, molti decisero di tuffarsi dopo aver indossato il salvagente. Tre di questi non ce la fecero, paralizzati dal freddo e dalla paura, morirono annegati. All’epoca non esisteva alcun coordinamento nei soccorsi e soprattutto per raggiungere il posto occorsero oltre due ore. Le ricerche dei naufraghi nel buio della notte furono rese ancor più difficili dal mare mosso. All’una mancavano all’appello tre dei 38 lavoratori: i 35 naufraghi raccolti vennero portati in ospedale, molti erano infreddoliti e sotto choc, alcuni erano feriti. Era l’alba quando fu recuperato il terzo cadavere. Le tre vittime furono Arturo Biagini di 41 anni, senese trapiantato a Ravenna, Pietro Perri di 31 anni, di Collecchio di Parma, Bernardo Gervasoni di 29 anni di Bergamo.

Alle 9 del mattino del 29 settembre una scintilla incendiò il metano: fiamme altissime furono visibili per giorni e notti mentre l’immenso calore e l’erosione del fondale dovuta alla forte pressione dell’espulsione incontrollata fecero presto cedere le ‘zampe’ del Paguro che poche ore dopo si coricò su un fianco e sprofondò: restò a pelo d’acqua solo la piattaforma dell’eliporto. Poi tutto si inabissò e per giorni dominarono alte lingue di fuoco. Il 5 ottobre per qualche istante il metano si bloccò e la fiamma si estinse. L’eruzione poi riprese, ma ovviamente senza fuoco. Ci vollero settimane per chiudere la testa del pozzo.