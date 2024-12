Painted Vein al Bronson

Stasera alle 21, al Bronson di Madonna dell’Albero a Ravenna (via Cella 50), andrà in scena Painted Vein, il progetto musicale del polistrumentista, produttore e fonico veneziano (ma ora residente a Seattle) Andrea Volpato, che ha passato gli ultimi dieci anni a lavorare, scrivere musica e fare tour mondiali senza sosta con diverse band.

Dal 2017 al 2022 Andrea è stato la chitarra solista e seconde voci dei New Candys, e ora è a pianta stabile produttore, chitarrista e seconda voce live del progetto musicale di Seattle MØAA.

La formazione live del progetto vede Andrea alla voce e chitarra principale, Franz Valente (Il Teatro degli Orrori, Buñuel) alla batteria, Anna Carazzai (Love in Elevator) al basso, Jancy Buffington (MØAA) ai synth e le seconde voci e Gian Favero alla seconda chitarra.

In apertura ci saranno i Dang Dang, gruppo attivo da più di 10 anni. La loro musica è un mix di influenze new wave, post-punk e art pop. Il risultato è un amalgama di suggestioni alla Depeche Mode e Joy Division, reminiscenze di Bauhaus e Siouxsie & The Banshees e richiami alla Talking Heads e Television. Un sound ipnotico, godibile, ricco di fascino e groove.

Costo del biglietto: 10 euro, prevendite su Dice.fm.

Per info: 333 2097141.