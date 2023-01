Pala Cattani, ladri nel magazzino Forzata la porta, magro il bottino

Ladri in azione nella notte fra venerdì e sabato al Pala Cattani. Ad essere forzata è stata la porta del magazzino, aperta presumibilmente con un piede di porco. Il magazzino, sull’angolo nordovest della struttura, è affacciato sulla ferrovia e sulla circonvallazione, in un punto piuttosto riparato, da cui i malviventi hanno probabilmente avuto tutto il tempo di cui avevano bisogno per completare le operazioni necessarie per entrare.

Una volta dentro hanno perquisito il magazzino e gli spogliatoi, ma senza trovare oggetti particolarmente preziosi di cui impadronirsi. Il loro è stato un bottino decisamente magro: a quanto emerge sarebbero stati sottratti solo un paio di scarpe appartenenti ad un giocatore e alcune stoviglie presenti sul posto. I danni compiuti dai banditi alla porta e alla serratura sono già stati sostanzialmente riparati.

f.d.