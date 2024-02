"Pala De Andrè occupato, stavolta è più complesso"

"L’approdo a Ravenna come scelta ’politica’ per tenere le navi delle Ong distanti dai luoghi in cui possono soccorrere i migranti". Così il sindaco di Ravenna Michele De Pascale a poche ore dall’annuncio dell’arrivo della nave Ong Geo Barents di Medici senza Frontiere che ha recuperato 134 migranti e che sarà a Porto Corsini-Terminal Crociere sabato 10 febbraio, con orario ancora non ben definito. Sarà l’ottavo sbarco di navi Ong nel porto di Ravenna, a partire dal 31 dicembre 2022, il terzo per la Geo Barents dopo l’ultimo avvenuto il 3 gennaio scorso.

Uno sbarco, precisa subito De Pascale, che si presenta "più complesso in quanto la ormai tradizionale sede del Pala De Andrè come primo hub delle operazioni sanitarie e di identificazione non sarà disponibile". "Lo spazio del Pala De André – precisa De Pascale – è impegnato per una manifestazione già programmata e siamo alla ricerca di una collocazione diversa, anche se non sarà semplice perché di sabato tante strutture sportive sono occupate". Quel che è certo è che l’accoglienza non mancherà. "Continuo a credere che la scelta di mandare i migranti così lontani dal posto di sbarco, e la cosa vale per Ravenna come per La Spezia che hanno amministrazioni comunali di colore diverso, non sia una punizione politica di quelle destinazioni ma piuttosto il tentativo di tenere le navi delle Ong il più possibile lontane dalle coste siciliane, pugliesi o calabresi in maniera da ridurre il numero delle persone salvate dai naufragi. Del resto per arrivare e rientrare servono almeno 6 giorni di navigazione e per almeno quei giorni le navi sono fuori gioco".

Con questi elementi che spiccano, secondo De Pascale. "La scelta di mandare le navi nel Nord dell’Adriatico o nel Tirreno settentrionale è irrispettosa dei diritti umani dei migranti e si inserisce in un contesto provo di programmazione. La verità è che in Emilia-Romagna troviamo molti più migranti sbarcati in Sicilia di quelli che abbiamo accolti nei precedenti sbarchi a dimostrazione della inesistente capacità organizzativa del Governo. Abbiamo preteso e ottenuto la mediazione culturale per rendere l’accoglienza degna di questo nome". Di una cosa De Pascale è certo: "Ravenna farà la sua parte per raggiungere un livello di accoglienza degno di questo nome anche se nessuno o pochissimi di coloro che sbarcheranno a Porto Corsini resteranno a Ravenna o in regione e resta il grande buco nero dell’assenza di una strategia per l’inserimento sociale lavorativo dei migranti".

Giorgio Costa