"PalaBubani, rubati 5mila euro di quote"

Ladri scatenati a Faenza. Dopo il furto al bar tabacchi ‘Expo’ nella notte tra domenica e lunedì, i malviventi sono entrati in azione anche nella notte tra lunedì e ieri. Stavolta a essere preso di mira è stato il PalaBubani di Faenza, dove praticano l’attività sportiva migliaia di giovani e dove hanno sede alcune associazioni sportive della città. L’ultimo allenamento, lunedì, è finito intorno alla mezzanotte come di consueto, e quindi è certo che i ladri sono entrati al palazzetto a notte inoltrata, favoriti dal buio. Approfittando delle scale antincendio di nuova costruzione, hanno forzato la porta di emergenza al primo piano e, nonostante la chiusura a chiave e una catenella con lucchetto tra i due maniglioni antipanico, forse aiutati da un arnese, hanno fatto irruzione all’interno scardinando gli infissi. Una volta all’interno, hanno ‘visitato’ vari ambienti: le palestre, gli spogliatoi con gli armadietti, gli spazi comuni e gli uffici. Ingente il bottino: "Circa 5mila euro tra quote di iscrizione e fondocassa" che erano conservati all’interno della segreteria della sezione ginnastica del Club Atletico Faenza. Senza contare i danni che saranno in carico all’ente pubblico, perché il palazzetto è comunale, per tramite della società di gestione Co.Gi.Sport.

"Sono entrati da una porta di emergenza al primo piano – spiega Mario Fermi, presidente della società di pallacanestro Faenza Basket Project, le cui formazioni giovanili e di serie A femminile si allenano e giocano al Bubani –, e cercavano soldi. Lo possiamo immaginare perché hanno sfondato il contenitore di legno dove c’è il pc per le statistiche e il funzionamento dei led pubblicitari, che però non è stato toccato". Dopodiché i malviventi "hanno forzato e aperto la palestra di ginnastica ma anche lì non hanno trovato nulla. Sono andati anche all’interno della nostra segreteria", un tentativo vano anche in quel caso. Non paghi, però, i malviventi si sono diretti negli altri uffici e, sfondando la porta della segreteria della sede di ginnastica, hanno messo a soqquadro l’ufficio, tralasciando i due pc ma trovando nei cassetti migliaia di euro in contanti. Alla mattina le segretarie che si sono recate al palazzetto hanno constatato l’amara sorpresa: "Si capiva subito che qualcosa non andava – raccontano dall’associazione sportiva –, perchè c’erano due salvadanai abbandonati in mezzo al corridoio".

Entrando all’interno, poi, armadi e cassetti risultavano aperti, i documenti erano stati sparpagliati per terra ed è stato riscontrato l’ammanco economico. "Nel palazzetto – evidenzia Monica Palli, del Club Atletico – c’era persino una grata con un cartello con scritto ‘bar’, ma è solo un’indicazione per il pubblico. Hanno tolto anche quella". Nella giornata di ieri sono intervenuti per un sopralluogo i carabinieri della Compagnia di Faenza a cui sarà formalizzata la denuncia dal referente di Co.Gi. Sport, Davide Morara: "I ladri si sono aiutati, per forzare la porta di emergenza, con una corda rinvenuta dai carabinieri. Nel corso dei mesi abbiamo subìto vari atti vandalici costosi, tempo fa erano entrati sempre da una porta di emergenza ma hanno rubato le merendine del centro estivo. Stavolta è stato diverso". Il sospetto è che si tratti di professionisti. Le telecamere di sorveglianza della piscina forse potranno essere d’aiuto, quantomeno per individuare l’orario in cui i ladri sono entrati in azione.

Damiano Ventura