Palacattani, prorogata fino al 2026 la gestione del Basket ’95

Fino al 2026 il Palacattani sarà gestito ancora dal Basket ’95 Faenza. È quanto stabilito dall’Amministrazione faentina nei giorni scorsi attraverso una delibera di Giunta con la quale è stata prorogata la concessione quinquennale della gestione dell’impianto sportivo, che ospita tra le altre, le gare interne della squadra di pallacanestro Raggisolaris. Il palazzetto di piazzale Tambini, di fronte al complesso Graziola dove entro il 2026 sorgerà la nuova Cittadella dello Sport, è stato inaugurato nel 1998 e dal 2007 fino all’ultima concessione in affidamento, che risale al 2016, dopo un anno di proroga, è stato gestito dalla società Basket ’95 di cui è presidente Davide Balducci. Proprio in quell’ultimo bando fu inserita nella concessione la gestione non solo del palazzetto dello sport ma anche di altri piccoli impianti come la piastra in cemento da pallacanestro di via Manzoni, vicino alla chiesa di San Domenico, in un’area che include il fabbricato ad uso uffici che fu la storica sede del Club Atletico Faenza di pallacanestro femminile. La concessione del 2016 era scaduta ad agosto 2021, in pieno periodo Covid, e tra le possibilità previste dalla convenzione stessa vi era quella del rinnovo della gestione per ulteriori cinque anni. Possibilità che è stata valutata, e poi deliberata. Per la gestione del Palazzetto dello Sport, e delle complesso di via Manzoni il comune di Faenza contribuisce erogando al gestore circa 136mila euro per ciascuna annualità, e tale corrispettivo continuerà quindi ad essere corrisposto fino al 2026.

Diverse, come spiega Balducci, sono state in questi anni le migliorie che la società ha apportato al Palacattani e in via Manzoni: "Abbiamo riqualificato quell’area riasfaltando la piastra di San Domenico e il tetto della sede degli ex uffici del Club Atletico. Anche all’interno del Palacattani sono state eseguite alcune opere di efficientemento energetico, anche se a dire il vero servirebbero ulteriori lavori di manutenzione straordinaria in particolare sul parquet".