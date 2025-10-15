Palancole per rinforzare gli argini del Lamone

Per sistemare gli argini del Lamone è in arrivo un vero e proprio treno di palancole. La tecnologia, illustrata nel tardo pomeriggio di lunedì nell’incontro svoltosi a Villanova di Bagnacavallo, permetterà di mettere in sicurezza i tratti di 450 metri a monte e di 750 a valle del Ponte della Pace, senza provocare vibrazioni e rumori molesti.

Per riparare i danni causati a marzo dall’ultima ondata di piena del Lamone, già a inizio settembre è cominciato un nuovo cantiere a Villanova di Bagnacavallo: si tratta della prima tranche di opere di somma urgenza, da 7,5 milioni di euro, per il ripristino e il rinforzo dell’argine sinistro del fiume, lungo il tratto di pianura, grazie alla posa in opera di palancole d’acciaio lunghe 12 metri, a infissione statica, tramite apposite macchine. Proprio a Villanova di Bagnacavallo si è svolto ieri un nuovo sopralluogo del presidente della Regione, Michele de Pascale, insieme alla sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini. Presente anche il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni. A seguire, un incontro pubblico per fare il punto sull’avanzamento dei lavori sul Lamone, nella Casa del popolo di Villanova, al quale hanno partecipato anche tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. I tecnici hanno spiegato il sistema ’silent-press’ che permetterà di inserire nel tratto più a rischio dell’argine delle palancole in acciaio lunghe 12 metri, posizionate l’una di seguito all’altra.

La macchina che le collocherà, procederà in avanti poggiandosi sulle palancole già inserite utilizzate come una sorta di binari. Il cantiere andrà avanti non meno di 150 giorni, pari a 5 mesi che "potrebbero diventare 6 – ha spiegato Piero Tabellini, direttore ad interim dell’Ufficio Territoriale di Ravenna - ma non sicuramente un anno. Il cantiere vero e proprio è partito da pochi giorni perché nel frattempo ci sono state difficoltà nel reperire i materiali necessari". L’intervento era partito mesi fa utilizzando le tecniche tradizionali. Dopo l’inserimento di tre palancole però si è deciso di interrompere a causa delle difficoltà logistiche e operative riscontrate come la mancanza di spazio dovuta alla presenza di proprietà e case a ridosso dell’argine e dal numero esiguo di rampe di accesso alle creste arginali. "Questo – ha sottolineato Filippo Marchi dello studio di progettazione Enser – ha influito sulla possibilità di avere lo spazio necessario per stipare materiali e mezzi". Con il nuovo sistema fornito dalla ditta Chimin sarà quindi possibile procedere senza lo sviluppo di effetti collaterali e soprattutto "senza peggiorare – ha aggiunto Tabellini – la situazione di fragilità degli argini nei punti in cui ancora si deve intervenire". All’inserimento delle palancole si affiancano anche gli interventi di taglio della vegetazione arborea e arbustiva nel tratto fra Traversara e Grattacoppa.

"Era un intervento molto atteso dai cittadini di Villanova, di cui capiamo la preoccupazione dato che quest’area è stata colpita più volte dall’esondazione del Lamone – ha sottolineato de Pascale –. Grazie all’ottimo lavoro di squadra con la struttura commissariale, siamo riusciti a partire in tempi molti rapidi e, dopo i primi lavori urgenti di impermeabilizzazione delle fessurazioni che si erano manifestate dopo la piena di marzo 2025, ora siamo all’opera con un intervento più strutturato, per mettere in sicurezza l’arginatura e, di conseguenza, l’abitato". Il territorio di Villanova, da settimane è seguito attentamente dalla struttura commissariale e dai tecnici dell’Agenzia regionale. A Traversara è stata dedicata una commissione che, da circa un mese, si sta riunendo periodicamente per mappare gli edifici colpiti presenti nella ‘zona rossa’, per definire quali demolire e quali puntellare. Inoltre, in stretta collaborazione con il Comune, si stanno portando avanti indagini geologiche per i movimenti d’acqua nelle falde per verificare la tenuta di alcune pozze che si sono formate accanto ad alcune abitazioni.

Oltre alle opere in corso sugli argini del Lamone in corrispondenza di Villanova, sono stati finanziati e quasi tutti conclusi, o in via di conclusione, una lunga serie di interventi di somma urgenza fra cui il ripristino, per oltre 5 milioni di euro, degli argini in sinistra e destra idraulica nei comuni di Ravenna, Russi e Bagnacavallo (in località Traversara); le opere, in corso per 1 milione 700mila euro, si riferiscono all’argine sinistro del corso d’acqua danneggiato nel tratto da Ponte dell’Albergone fino a valle dell’abitato di Traversara.

Monia Savioli