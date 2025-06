Palasport a Milano Marittima. Progetto da 4 milioni di euro. Comune a caccia di contributi

Come promesso dal sindaco Mattia Missiroli, Cervia sarà sempre più ‘Città dello sport’. Dopo la palestra in via di realizzazione all’istituto ‘Tonino Guerra’ e la tensostruttura che sarà costruita alla scuola ‘Ressi-Gervasi’, ora è la volta di pensare a un palazzetto dello sport a Milano Marittima. La giunta di Cervia, infatti, ha approvato la proposta di partecipazione al bando ‘Sport e Periferie 2025’ del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport a Milano Marittima. È un progetto da oltre 4 milioni: il Comune di Cervia potrebbe ottenere un contributo di 3 milioni di tramite il bando e la restante parte – 1.080.000 – la cofinanzierebbe il Comune stesso. L’ente, con "l’obiettivo di contrastare le forme di degrado sociale ed economico che si registrano nel territorio cervese - con particolare riferimento alla località di Milano Marittima", sta infatti lavorando a un ampio progetto di ‘Città dello sport’ in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e alcune delle più importanti società e Federazioni sportive di livello nazionale. Con queste lo scorso aprile il Comune di Cervia ha sottoscritto una lettera di intenti per la realizzazione del polo sportivo che dovrà essere il riferimento per le pratiche agonistiche, l’educazione motoria, la formazione e l’organizzazione di eventi in città. Il progetto si compone di una serie di strutture, fra cui un nuovo palazzetto dello sport.

L’edificio andrebbe ad affiancarsi a quello di Pinarella, aggiungendosi agli impianti sportivi già presenti nel territorio. Un valore aggiunto, dunque, per la località di Milano Marittima per la quale è stato scelto un modello fortemente legato allo sport e su quello, come annunciato nelle scorse settimane dal sindaco Missiroli, l’Amministrazione intenderà muoversi da qui alla fine della legislatura. Ad aprile scorso era stato presentato l’importante accordo che dovrà determinare l’avvio del progetto di costruzione di un centro federale Figc a Milano Marittima, il primo nel Nord-Est d’Italia, che rappresenterà un punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo del calcio giovanile e dello sport in generale. Un altro tassello, quindi, per cercare di riuscire a realizzare uno dei progetti di mandato legati alla città di Cervia come meta per lo sport con impianti e attività tutto l’anno.

Ilaria Bedeschi