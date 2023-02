Palasport, avanti con i lavori Il Tar: "Nessun motivo per escludere il Consorzio Research"

Il secondo palasport di viale Europa, in costruzione nell’area davanti all’ingresso del Pala De André, mette a segno un punto a proprio favore sulla strada della prosecuzione dei lavori. A Salerno, sede del Consorzio di costruzione Research, è in atto una disputa giudiziaria sulla legittimità dell’inserimento della società campana della white list, che certifica l’estraneità a interdittive antimafia.

Reasearch è il consorzio che si è aggiudicò l’appalto dei lavori al secondo Palasport. Mercoledì scorso, il Tar di Salerno, in un giudizio rapido, ha sostenuto che il Consorzio può restare nella white list in quanto non sono emersi elementi contrari a tale condizione. Il 5 aprile, il Tar tornerà a riunirsi per il giudizio di merito: quel giorno i giudici potrebbero confermare la posizione espressa mercoledì, ripristinando la figura del commissario con il controllo giudiziario sul Consorzio, o ripristinare l’interdittiva antimafia. E’ chiaro che il pronunciamento dell’altro giorno rappresenta un importante precedente. I colpi di scena giudiziari nei tribunali campani si susseguono con frequenza.

Il 10 gennaio scorso i giudici salernitani revocarono il controllo giudiziario (strumento giuridico che aveva consentito la prosecuzione dei lavori anche del palasport ravennate) di Research finita nel mirino della locale Prefettura che nell’aprile 2022 aveva spiccato l’interdittiva antimafia a carico del Consorzio, provvedimento poi sospeso dal Tar di Salerno.

La sentenza di metà gennaio, arrivata a sei mesi dall’ok all’amministrazione giudiziaria per il Consorzio, riprende le motivazioni della Prefettura di Salerno che portarono all’interdittiva, allegando anche nuovi elementi. Per avere una parola definitiva ora bisognerà attendere il 5 aprile, nel frattempo i lavori, a Ravenna come in numerosi altri cantieri italiani, possono proseguire.

È evidente che c’è un clima di incertezza che rende difficile il dialogo tra il Cear, che sta portando avanti materialmente i lavori al palasport, e i fornitori in un momento in cui il mercato delle materie prime è soggetto a tensioni sui prezzi e sulla disponibilità delle forniture. Allo stato attuale è ormai ultimato il secondo anello per il pubblico e si sta avviando il terzo. In aprile arriveranno le travi per la copertura.

lo.tazz.