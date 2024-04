Palazzetti, le rampe d’accesso sono senza protezioni

Dal momento che ogni ulteriore iniziativa antinfortunistica non può che essere valutata con soddisfazione, trovo a dir poco inspiegabile il fatto che in palazzetti dello sport (per incontri di basket o pallavolo) esistano rampe di accesso alle tribune totalmente prive di appoggi necessari per impedire possibili rovinose cadute verso il basso.

Per le persone anziane (alle quali l’accesso ai locali non viene interdetto) si tratta di un rilevante problema che si evidenzia soprattutto nella fase di discesa; la paura di cadute è ogni volta il primo dei problemi. Una delle soluzioni adottate attualmente è la discesa dagli spalti assieme ad altre persone per avere la possibilità, in caso di pericolo, di restare comunque in posizione eretta data la presenza ravvicinata che impedisce di fatto una possibile caduta.

Si chiede alle autorità competenti una opinione al riguardo per l’eventuale adozione di soluzioni; l’applicazione di dispositivi antisdrucciolo sui gradini, se prevista, è sicuramente opportuna, ma, a mio avviso, assolutamente insufficiente.

Ingegner Vittorio Volta

Ravenna