Palazzetto, nuovo stop. Interdittiva antimafia ripristinata a Research dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con decisione pubblicata martedì scorso, ha accolto il ricorso del ministero dell’Interno ribaltando la sentenza del Tar della Campania e ripristinando l’interdittiva antimafia del prefetto di Salerno per il consorzio Research. Ciò ha determinato una cascata di conseguenze che hanno riguardato pure Ravenna. Il Comune, in qualità di stazione appaltante, ieri ha ordinato la sospensione dei lavori del cantiere ‘Città delle arti e dello sport’ e ha imposto all’impresa esecutrice di mettere le strutture in sicurezza nell’attesa delle determinazioni che verranno assunte. Il gruppo consiliare della Pigna, attraverso il suo capogruppo Veronica Verlicchi, ha chiesto che venga revocato immediatamente il contratto al consorzio Research e che gli vengano chieste le relative penali.

"Lo chiediamo ripetutamente da anni – si legge in una nota - ovvero dalla prima interdittiva antimafia che colpì l’azienda che sta realizzando i lavori del nuovo Palasport: ma l’amministrazione de Pascale ha sempre ignorato la nostra richiesta".

La vicenda, dal punto di vista amministrativo, ha conosciuto andamenti alterni. Nel giugno scorso il Tar di Salerno aveva dato ragione a Research indicando che nell’interdittiva antimafia "non c’erano elementi da cui ricavare il carattere strutturale del contagio mafioso" e dunque doveva "ritenersi illegittima". Una decisione che si era riverberata su tutta Italia dato che il consorzio in questione ha (o aveva) appalti, in taluni casi di primo piano, in diverse città dello Stivale. A partire da Ravenna con il rifacimento della copertura del centro sportivo di Savarna ma soprattutto con il nuovo Palasport in costruzione alle porte del centro. Del resto Research si era aggiudicato quest’ultimo appalto salvo poi vedersi bloccato a causa della perdita dei requisiti in ragione dell’interdittiva emessa il 12 aprile 2022. I giudici amministrativi di primo grado, su specifica richiesta, avevano poi deciso di sospendere gli effetti degli atti in attesa della decisione di merito che in seguito aveva seguito stesso binario. In particolare secondo il collegio del Tar , l’interdittiva non risultava "precisamente supportata". Ovvero "la conclusione che il pericolo infiltrativo" investisse il consorzio “nella sua globalità e abbia carattere non occasionale ma perdurante "in modo tale “da giustificare l’inibitoria dell’intera sua attività".

Secondo il collegio del Consiglio di Stato, presieduto dal giudice Mario Luigi Torsello, invece non risulta condivisibile l’affermazione secondo cui l’interdittiva non dimostrerebbe taluni legami che hanno fatto scattare la decisione prefettizia. In ogni caso, l’atto "costituisce esercizio del potere conforme al paradigma normativo che lo regola". Dopotutto per "affermare il pericolo di infiltrazione, non è necessario dimostrare che si manifesti in relazione a tutte le imprese consorziate" ma è "necessario e sufficiente che tale pericolo si produca" anche per taluni degli amministratori dei soggetti indicati. Nel complesso secondo il collegio romano, gli elementi “legittimano l’adozione dell’informativa impugnata in prima grado” dal consorzio. In definitiva il ricorso è stato accolto con condanna a pagare 10 mila euro di spese per il doppio giudizio.