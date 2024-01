’Palazzina Laf’ al Mariani

Riparte questa sera la rassegna ’Finalmente è giovedì’ al cinema Mariani, in via Ponte Marino 19, a Ravenna. Il primo film in programma è Palazzina Laf di Michele Riondino, all’esordio alla regia. L’appuntamento è alle 21. Il film è ambientato nel 1997 e racconta uno dei casi più gravi casi di mobbing della storia italiana. Oltre che regista, Riondino è anche interprete del film insieme a Elio Germano. Giovedì 18 gennaio sarà proiettato il documentario Cocoricò tapes. Sarà in sala il regista Francesco Tavella che racconterà la genesi di un’opera che propone visioni e suoni di quel rito collettivo che è stata la discoteca più famosa d’Europa negli anni ‘90. Si prosegue il 25 gennaio con Kissing Gorbaciov, per la regia di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife. Sarà presente in sala il regista Mariani. Nel 1988 a Melpignano, un piccolo paesino del Salento, avviene un evento storico: per la prima volta delle rock-band sovietiche si esibiscono oltrecortina. Nel marzo 1989 saranno alcune band italiane, tra le quali i Cccp – Fedeli alla linea, a esibirsi in Unione Sovietica. Il film racconta l’incredibile storia del tour. Il primo ciclo della rassegna si chiude l’1 febbraio con Le ragazze non piangono di Andrea Zuliani, presentato alla Festa del cinema di Roma. Sarà in sala l’attrice protagonista Emma Benini. Il film racconta un viaggio in camper per l’Italia, dalla Basilicata in Trentino, di due ragazze in fuga e alle prese con l’elaborazione di un proprio lutto.