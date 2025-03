Palazzo Abbondanza: fine lavori entro l’anno

Pnrr: proseguono i lavori nel territorio della Bassa Romagna. Nei giorni scorsi si è svolto a Bagnacavallo un sopralluogo dell’amministrazione comunale per verificare l’andamento dei cantieri di rigenerazione urbana attivi presso Palazzo Abbondanza. Erano presenti il sindaco Matteo Giacomoni, la vicesindaca Caterina Corzani, l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli e rappresentanti della Giunta e dell’Ufficio tecnico comunale.

Palazzo Abbondanza è interessato da tre cantieri attivi in contemporanea. Il primo è finalizzato alla realizzazione di sei alloggi di edilizia residenziale sociale; gli altri due, finanziati dal Pnrr, mirano sia al recupero della restante porzione dell’immobile, da destinare al Centro Sociale Abbondanza e alle associazioni del territorio, sia alla riqualificazione della corte interna, con la realizzazione di una nuova struttura a servizio del centro sociale. L’investimento complessivo è di oltre 4 milioni di euro, di cui 2 milioni e 855mila euro finanziati nell’ambito del Pnrr, 700mila euro grazie a un contributo della Regione Emilia-Romagna e la restante parte da risorse comunali. "Gli interventi su Palazzo Abbondanza – dice l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli – rientrano nel più ampio percorso di rigenerazione urbana del centro storico avviato da tempo dal Comune di Bagnacavallo. Con quest’ultimo sopralluogo abbiamo avuto la conferma di come spazi importanti come Palazzo Abbondanza stiano cambiando volto. Questo permetterà, anche per le parti finora inutilizzate, di restituire alla comunità nuovi spazi moderni ed energeticamente più efficienti. Contiamo di concludere i cantieri entro fine anno, ampiamente prima della scadenza prevista per le opere finanziate dal Pnrr."