Palazzo comunale, deserta la gara per rifare le coperture

È andata deserta la gara per eseguire i lavori di ristrutturazione del palazzo comunale che avrebbero consentito di mettere mano alle coperture attraverso le quali da tempo, in occasione delle piogge, stilla acqua sui pavimenti degli ex-uffici tributi e del Salone delle bandiere, il cuore di palazzo Manfredi, dal quale si accede alla gran parte degli ambienti interni e alla terrazza affacciata su piazza del Popolo. Un luogo a suo modo affascinante, che periodicamente si presenta arredato da secchi e stracci assorbenti, volti ad accumulare l’acqua piovana che attraversa i tetti per venire anche lei ad affacciarsi nel Salone delle bandiere. In condizioni critiche, come si legge sulle delibere, versano in particolare le coperture e il solaio del sottotetto: negli ex-uffici tributi "si prevede di rimuovere l’intero manto di copertura e la struttura in legno secondaria di travi e travicelli, lasciando in opera le sole capriate lignee", che verranno talvolta ristrutturate e talaltra "affiancate da nuove strutture in acciaio". Negli ex-uffici tributi saranno poi messe in opera "nuove travi e travicelli in legno, riposizionate le tavelle, il manto impermeabile e i coppi", mentre nel Salone dell bandiere si procederà al consolidamento del solaio del sottotetto. L’intervento interessa gran parte della superficie di copertura, per un’area di varie centinaia di metri quadrati. La pioggia non è il miglior biglietto da visita per i frequentatori del palazzo, siano essi i dipendenti comunali che si recano qui giornalmente o le molte coppie di cittadini – sempre di più – che lo scelgono quale luogo in cui dirsi il ‘sì’ più importante, normalmente nella Sala Rossa raggiungibile proprio dal Salone delle Bandiere. Palazzo Manfredi non è il solo ambiente di proprietà del Comune in cui è possibile sposarsi, ma è di gran lunga il più gettonato; il boom dei matrimoni civili è dettato anche da questo fattore: considerato le molte chiese storiche chiuse al pubblico perché inagibili (nel perimetro del centro storico sono appena 5 quelle ancora attive), sono sempre di più coloro che decidono di sposarsi in luogo con secoli alle spalle come il palazzo che porta il nome della dinastia dei Manfredi. Gli interventi, dal costo stimato di poco inferiore al milione di euro – 982mila, di cui 666mila per il solo Salone delle Bandiere – non sono risultati appetibili per le imprese del settore, che hanno disertato la gara per vederli affidati, costringendo dunque il Comune ad avviarne una nuova. "Si ritiene che le ditte invitate alla procedura negoziata (5 in tutto, con sede in Emilia Romagna, Toscana e Veneto, ndr) non abbiano partecipato alla gara perché già impegnate in altri cantieri", ipotizza il Comune. "Non essendoci i tempi necessari per una indagine di mercato, si ritiene di procedere ad indire una nuova procedura negoziata": il Comune intende allargare la platea dei papabili attraverso le modalità telematiche garantite dalla piattaforma per i Mercati elettronici della Pubblica amministrazione, nella speranza che qualcuno di loro si faccia avanti.

Filippo Donati