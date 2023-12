Palazzo con il tetto crollato a Russi. Interviene il Comune: va demolito

Calcinacci e mattoni in strada, in un pomeriggio di inizio dicembre, da un palazzo di via Trieste a Russi. E oggi, grazie all’intervento del Comune, sono già partiti i lavori di messa in sicurezza che porteranno alla demolizione dell’edificio (nella foto).

Tutto è iniziato poco dopo le 16 dell’1 dicembre scorso quando è crollata una parte del tetto dell’edificio al civico 4 di via Trieste. Il tratto di strada è stato subito chiuso e sono intervenute due squadre di vigili del fuoco per le operazioni di emergenza, considerando che erano caduti anche calcinacci in strada per fortuna senza colpire persone. Una volta terminato l’intervento dei pompieri, la sindaca Valentina Palli ha emesso un’ordinanza con la quale intimava ai proprietari del palazzo la messa in sicurezza dell’area e il 6 dicembre, constatato l’inadempimento, agli stessi è stata notificata un’intimazione a provvedere. Considerato che nulla si è mosso, il Comune ha provveduto in somma urgenza ad affidare i lavori necessari. In particolare, l’11 dicembre la Giunta ha approvato una delibera di prelievo di 150mila euro dal fondo di riserva e ieri sono iniziati i primi lavori di accantieramento.

Il progetto, oltre alla verifica statica e sismica dell’immobile e di quelli adiacenti, prevede lo spostamento di tutte le linee che passano dall’immobile Enel, gas e Telecom e la demolizione, fino al piano strada, di tutto l’immobile. L’intervento permetterà la messa in sicurezza definitiva del tratto e la successiva riapertura della strada. Dal Comune di Russi comunicano che si sta lavorando senza sosta per velocizzare quanto più possibile ogni passaggio, non lasciando passare neppure un giorno in più del minimo di legge previsto. Le opere esigono un preliminare studio sismico già affidato stante la delicatezza delle demolizioni che saranno disposte.

Va precisato che, una volta terminato l’intervento, i costi sostenuti saranno integralmente reimputati ai proprietari. Per arrivare al termine dell’intervento si stima un tempo lavoro di circa 60 giorni. Le attività economiche che si trovano nel tratto di via Trieste che termina con il tratto chiusa sono comunque aperte e hanno davanti i tradizionali e immutati parcheggi a servizio, che continuano a essere integramente accessibili.