Palazzo del Podestà, futuro pieno di incognite

Non si può parlare di un vero e proprio decollo per il palazzo del Podestà: a sei mesi dalla sua inaugurazione ancora non è chiaro quale destino attenda l’edificio, posto esattamente nel cuore della città, e la sua terrazza affacciata su piazza del Popolo. Al momento della riconsegna del palazzo alla cittadinanza, nei giorni fra la fine di agosto e l’inizio di settembre 2022 – in coincidenza con il ritorno di Argillà dopo quattro anni dall’ultima edizione – il clima di festa e l’ebbrezza generale per la fine della pandemia di Covid contribuirono a rendere meno evidenti alcuni dei limiti intrinseci alla struttura, fra i responsabili forse del numero non certo elevato di eventi che da allora hanno avuto luogo lì.

"La verità è che quel luogo è più problematico di quanto si possa pensare", spiega Massimo Zoli, consigliere di opposizione per Progetto civico faentino. "In occasione di due dei pochi eventi organizzati lì, e cioè la presentazione dei Raggisolaris e la cena del Trofeo Bandini, è parso evidente a molti come il tetto massimo di 199 presenze sia oggettivamente molto basso per un posto grande come quello. Significa che se si organizza uno spettacolo le sedie vanno distribuite in modo da occupare almeno metà dello spazio, facendo poi affidamento sui pannelli per non lasciare vuota l’altra metà della sala". Anche per questo a Capodanno non si è fatto un party al Palazzo del Podestà, messo nel mirino ma poi accantonato. Eppure il criticatissimo scalone sorto dal nulla in piazza delle Erbe sembrerebbe avere la stazza per sfollare un’intera corazzata colma di uomini: "il punto non è la scala in sè, ma la somma di varie caratteristiche intrinseche al salone, come il fatto che si trovi al primo piano anziché al piano terra, oltre ai collegamenti fra le varie parti della struttura. Chi ha progettato il Podestà quale luogo per organizzare eventi temo non avesse grande esperienza nella loro organizzazione". Un problema non secondario è dato dalla logistica: "L’ascensore è di fatto un lento montacarichi". Sedie, tavoli e quant’altro vanno insomma trasportati soprattutto a forza di braccia, considerando che il vano tecnico presente su un lato della Sala dell’Arengo può ospitare solo un piccolo magazzino, e che l’area catering è posta nell’ala affacciata su corso Saffi. Anche per chi voglia organizzare non un evento ma una fiera, insomma, ci sarebbe da sgobbare: "La destinazione fieristica è senz’altro più consona, considerando che una fiera spalma le sue presenze non in due ore ma in due o tre giorni. Però si ripresenta comunque il problema delle presenze: alle soglie massime di persone contemporaneamente presenti va sottratto il numero di chi sta dietro gli stand, dunque potenzialmente varie decine di persone". In questi mesi "ho maturato una convinzione – prosegue Zoli – "e cioè che, a parte le mostre e gli eventi più specificatamente culturali, quel salone sia adatto per ospitare un solo tipo di grandi eventi, vale a dire i matrimoni". Non a caso il tanto vociferato bando per la gestione del Palazzo del Podestà è tuttora una primula rossa: secondo quanto emerge, il Comune avrebbe valutato l’ipotesi di rivolgersi direttamente, per la gestione del palazzo, a realtà specializzate di Roma e di Firenze, ma senza che il dialogo sia decollato. E, a poche settimane dall’inizio dell’estate meteorologica, ancora manca un qualcosa che possa somigliare ad un calendario di eventi per il Palazzo del Podestà.

Filippo Donati