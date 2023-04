Palazzo del Podestà gratis per iniziative universitarie

Il Palazzo del Podestà ospiterà ancora sessioni di laurea e iniziative didattiche e istituzionali dell’università. È quanto nelle scorse settimane ha deliberato la giunta faentina approvando il relativo atto di indirizzo per la concessione gratuita all’Università di Bologna del Palazzo del Podestà. L’Università avrà quindi complessivamente a disposizione cinque giornate all’anno per lo svolgimento delle sessioni di laurea, e per l’organizzazione di alcuni eventi considerati di rilevanza didattico-culturale. Già nei mesi scorsi il Salone dell’Arengo al Palazzo del Podestà è stato teatro di momenti "di importante valore culturale e di istruzione rivolti agli studenti universitari del territorio faentino – si legge nella delibera –, in considerazione della alta finalità istituzionale e formativa". A novembre 2022 infatti si è svolta la cerimonia di proclamazione delle Lauree in Logopedia ed un incontro istituzionale funzionale alla presentazione del nuovo presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna agli studenti dei tre anni dei Corsi di Laurea in Infermieristica e Logopedia.

La recente riqualificazione, conclusasi nel 2022 ha dato vita ad uno spazio multifunzionale fruibile "che si pone allo stesso tempo, quale spazio espositivo nonché contenitore di eventi culturali, espositivi, artistici, musicali e performativi" identificato dall’amministrazione come "un luogo vocato alla socialità ed alla promozione della vita culturale in senso lato, e in stretto raccordo con il calendario eventi della città di Faenza". In conseguenza di ciò, sono state incluse nella programmazione anche le iniziative dell’Università, che in città annoverano il corso di laurea in Logopedia, quello di Scienze Infermieristiche, il corso di Laurea in Chimica e Tecnologia per l’Ambiente e per i Materiali, nonchè il terzo anno di Viticultura ed Enologia.