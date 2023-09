Palazzo Manfredi, nuovi solai. I lavori dopo anni di infiltrazioni

Da qualche settimana è stato allestito il cantiere per i lavori di restauro e risanamento conservativo di alcuni solai della residenza municipale. Da fine luglio infatti una grossa gru è stata sistemata in piazza Nenni, nell’angolo tra il teatro Masini e il voltone che conduce verso piazza del Popolo, mentre nel Salone delle Bandiere è stata allestita l’impalcatura che servirà agli operai per intervenire dall’interno. Le due sezioni della parti più antiche di Palazzo Manfredi che saranno interessati dal rifacimento della copertura sono quelle dell’ex ufficio dei tributi e per l’appunto del Salone delle bandiere. Da tempo quegli spazi erano gravati da importanti infiltrazioni causate dalla tenuta della parte esterna dei tetti: e così quando pioveva si formavano pozze d’acqua sui pavimenti. A questo si aggiunge un problema ancor più grave, ovvero l’azione di indebolimento delle strutture portanti: travi, capriate e gli stessi solai del sottotetto. Una situazione ben nota da molti anni che è andata peggiorando con gli eventi alluvionali di maggio e le piogge arrivate durante l’estate. L’ipotesi di mettere mano a quella parte di Palazzo Manfredi arriva da lontano, potendo contare su un finanziamento regionale per la messa in sicurezza dopo l’evento sismico del 2000. L’intervento, approvato dall’amministrazione a giugno del 2022, ha poi proseguito nel suo iter con l’affidamento attraverso una ’Determina a contrattare’, formalizzata a marzo di quest’anno, con cui fu approvato il progetto esecutivo e l’affidamento dei lavori attraverso una procedura negoziata poi approdata in Consiglio comunale. Alla gara d’appalto, come prescrive la legge, sono stati invitati cinque operatori economici. A metà aprile si è svolta la seduta pubblica di apertura delle buste virtuali contenenti le offerte, costatando che solo una delle cinque ditte aveva fatto una proposta.

Una situazione non nuova all’indomani dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina che ha portato a difficoltà a reperire materie prime e costi più alti; la situazione si è poi aggravata con le alluvioni di maggio che hanno portato le aziende artigiane a periodi di super-lavoro. La ditta che ha risposto all’invito è la Safer S.r.l. di Lugo che ha presentato la migliore offerta per un importo dei lavori pari a 785.226,13 euro al netto dell’Iva. Una volta realizzata l’impalcatura, è stata sistemata una rete di sicurezza per impedire che i lavori sulla copertura possano finire al suolo. Sulla porzione soprastante l’ex ufficio tributi, dopo aver scoperchiato la copertura, verranno posizionate putrelle di ferro che fungeranno da travi di rinforzo a quelle già presenti in legno. Nella parte del Salone delle Bandiere si scoprirà il tetto per porzioni eliminando le capriate in legno più danneggiate. Successivamente si realizzerà un solaio portante e in corrispondenza delle travi più danneggiate si posizioneranno nuove travi (non visibili da chi osserverà il solaio dal Salone) accoppiate a quelle presenti, così rendere la struttura più sicura. Si passerà poi al recupero di quella parte di tetto sulla quale poggiano i coppi. In questa fase, in una piccola parte del Salone delle Bandiere si inizierà anche un lavoro di recupero delle decorazioni pittoriche per poi capire se riuscire a ultimare l’intervento per riportare all’antica bellezza il soffitto.

