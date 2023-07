Palazzo Mazzolani, progetto in collaborazione

Infiltrazioni e fessurazioni, sono necessari lavori dai costi considerevoli. E il Comune e l’Asp collaborano per il recupero dei piani alti di Palazzo Mazzolani, sede dell’Isia. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha sottoscritto uno ‘Schema di accordo per la verifica del progetto definitivo per il restauro e la messa in sicurezza della sede dell’Isia all’interno di Palazzo Mazzolani’.

Si tratta di un passaggio obbligato per procedere ai lavori che dovranno finalmente porre fine all’annoso problema della copertura del grande stabile di corso Mazzini 93 di proprietà della Provincia di Ravenna e dell’Asp - Azienda servizi alla persona, che ospita al suo interno, tra l’altro, l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA).

La parte superiore, nella zona del sottotetto, che una volta ospitava il magazzino della Pinacoteca comunale poi data in uso all’Isia, da anni soffre di gravi infiltrazioni d’acqua a causa del cattivo stato di conservazione della copertura esterna. Dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco è emerso che, come si legge sul sito del Comune, "nelle annualità 2022-2023 è emersa una situazione di grave criticità relativa al coperto dell’immobile caratterizzato da significative infiltrazioni che hanno interessato e ammalorato diverse travi e orditure secondarie connesse, rendendo inagibile il secondo piano, sottostante al coperto con forti infiltrazioni d’acqua meteorologiche, situazione questa che richiede un’urgente messa in sicurezza. In altri ambienti, sempre nel sottotetto – si legge nel documento – , sono presenti problematiche legate alla presenza di un quadro fessurativo passante che si evolve per buona parte del prospetto (del Palazzo) fronte strada nel cordolo di collegamento tra il solaio del pavimento e il muro portante perimetrale".

La conseguenza di questo quadro è netta: "L’impossibilità della fruizione di quei locali e di quelli sottostanti. Per entrambi l’effettuazione di lavori di ripristino sono finalizzati alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità".

L’Isia per lo svolgimento delle sue attività ha estrema necessità del recupero di quegli spazi e per questo, per poter accedere alla richiesta di un finanziamento per interventi di edilizia cosiddetta Afam (cioè relativa ad Alta formazione artistica e musicale) non inferiore al milione di euro, deve disporre del progetto definitivo del programma di intervento.

La progettazione è stata affidata all’architetto Claudio Piersanti, che tra i lavori di progettazione in città annovera gli ultimi ampliamenti del Mic e il micro-nido all’interno del complesso ospedaliero mentre a verificare la progettazione per conto dei committenti, Provincia di Ravenna e Asp, passo necessario per poter accedere al finanziamento ministeriale, saranno invece due tecnici dell’Ufficio territorio del Comune di Faenza, l’ingegnere Paolo Gesmundo e l’architetto Lucia Marchetti.