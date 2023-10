Palazzo Rasponi aperto fino alle 22

Da domani a domenica palazzo Rasponi Dalle Teste (piazza Kennedy) sarà aperto in via straordinaria fino alle 22, anziché alle 18.30, in occasione di ’Giovinbacco’, la popolare manifestazione che annualmente porta nel cuore di Ravenna le più interessanti produzioni enologiche di Romagna. Sarà possibile visitare con ingresso gratuito la mostra “Episodi di Mosaico Contemporaneo” ovvero una delle esposizioni più seguite della “VIII Biennale del mosaico contemporaneo”.