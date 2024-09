Palazzo Rossi, fine cantiere entro ottobre. Qui l’ufficio tecnico comunale

Si avvicina il termine dei lavori per Palazzo Rossi. L’intervento di recupero e riqualificazione energetica dell’ala nord della struttura di proprietà comunale, avviato mesi orsono, nella primavera del 2023, terminerà probabilmente entro il prossimo ottobre, con qualche settimana di ritardo rispetto alle stime iniziali rese note dall’amministrazione che ne prometteva la conclusione all’inizio dell’estate. Col fine lavori, chiuderà quindi i battenti uno dei cantieri più importanti avviati in città, finanziato per un importo complessivo di 1.250.000 euro dalle risorse rese disponibili dal Pnrr. L’ultimo degli interventi in programma, che partirà a breve, riguarda l’allaccio idrico e fognario della struttura, affidato a Hera. Nei mesi scorsi, il cantiere era stato incaricato di portare avanti anche il restauro dello scalone che si trova sempre all’interno dell’ala Nord, quella che si affacciata su via Risorgimento dove un tempo aveva sede il Commissariato della Polizia di Stato. La ditta ravennate Laboratorio del Restauro srl ha riportato lo scalone alle condizioni originarie, in linea con gli interventi conservativi e le direttive legate allo status di Palazzo Rossi, considerato bene vincolato. Il costo del restauro, valutato in poco più di 22.000 euro, è rientrato, come tutti gli altri interventi effettuati, nella spesa complessiva già prevista, senza modificare il piano economico iniziale.

Gli interventi eseguiti hanno permesso di adeguare e ristrutturare i nuovi spazi che probabilmente ospiteranno le scrivanie dell’ufficio tecnico comunale. Il trasloco sarà ovviamente pianificato successivamente al termine dei lavori. Palazzo Rossi al momento, è già sede di alcuni uffici dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ospita attualmente anche il servizio di Giudice di Pace e la sede dell’Agenzia delle Entrate a cui si accede dall’ingresso di via Matteotti. Gli interventi di adeguamento effettuati in questi mesi hanno portato alla completa sostituzione dell’impianto di condizionamento e di raffrescamento con nuovi dispositivi a pompa di calore per la climatizzazione e la produzione di acqua calda in linea con le nuove norme relative all’efficientamento energetico.

m.s.