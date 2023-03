Palazzo Rossi in ristrutturazione Lavori per oltre un milione di euro

L’efficientamento energetico è al centro dell’intervento di ristrutturazione che interessa Palazzo Rossi. L’immobile, di proprietà comunale, ospita diversi uffici pubblici dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, all’Agenzia delle Entrate al Giudice di Pace.

La porzione che è interessata al recupero è quella corrispondente all’ala nord, vale a dire la porzione di edificio sul lato di via Risorgimento, dove un tempo aveva sede il commissariato della Polizia di Stato. Il cantiere è partito ufficialmente nel gennaio scorso, con un piano di lavoro che procederà lungo i prossimi mesi, fino alla fine dell’anno, per una spesa pari a 1.250.000 euro, investimento che rientra fra le opere di rigenerazione urbana individuate dall’amministrazione e finanziate tramite i fondi resi disponibili dal PNRR. All’importo vanno aggiunte altre risorse, un extra di 210.000 euro destinato a supportare l’intervento di efficientamento energetico pensato per il Palazzo e che porterà alla completa sostituzione dell’impianto di condizionamento e raffrescamento con nuovi dispositivi a pompa di calore per la climatizzazione e la produzione di acqua calda.

L’intervento e quindi la spesa di 210.000 euro sarà supportata dai fondi per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica messi a disposizione del Ministero della Transizione Ecologica proprio per realizzare "interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia da Fonti Rinnovabili degli edifici delle Amministrazioni comunali dell’intero territorio nazionale". L’assegnazione dell’intervento avverrà a breve tramite gara per un importo base pari a circa 130.000 euro più Iva.

Per l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori, "investire sul patrimonio pubblico significa investire sulla qualità dei servizi ai cittadini con un’attenzione all’accessibilità e all’efficientamento energetico. L’intervento effettuato su Palazzo Rossi, che si affianca all’altro importante cantiere aperto nel complesso monumentale ex Carmine, porterà alla realizzazione di nuovi uffici. Ancora non sappiamo a chi saranno assegnati o come verranno utilizzati gli spazi – spiega. "Quello che è certo è che l’immobile che fa parte del patrimonio pubblico, andava recuperato".

Monia Savioli