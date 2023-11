Palazzo San Giacomo, un gioiello da valorizzare

È vero, per la prima volta Palazzo San Giacomo di Russi sarà aperto al pubblico a Natale. Il 10, il 27 e il 24 dicembre, tutte domeniche, a partire dalla colazione, al suo interno ci saranno numerosi appuntamenti, anche per bambini. È un’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. Il palazzo è uno dei più belli e maestosi del territorio e per diverso tempo è stato inagibile. Da anni viene utilizzato il grande giardino sul retro per eventi, spettacoli teatrali, come quello indimenticabile di Eugenio Barba, concerti e molto altro. Prima a ‘scoprirlo’, dopo l’acquisizione da parte del Comune di Russi, è stata negli anni Novanta la compagnia delle Belle Bandiere che qui ha dato il via a tanti laboratori. Ora parte del piano terra è agibile dopo l’intervento di restauro che si è concluso nel 2022. Un intervento importante, molto di più di un punto di partenza per arrivare a un recupero definitivo che non sarà semplice, né immediato, ma che è comunque un obiettivo. Il Palazzo è un luogo molto amato dai cittadini di Russi e l’attenzione continua che gli hanno dedicato in questi anni ha probabilmente contribuito ad allontanare il rischio che venisse dimenticato. Era la residenza estiva della famiglia Rasponi, ma non era solo luogo di villeggiatura. Era un’azienda dalle molteplici attività, piena di vita e di lavoro. La famiglia amava anche intrattenere gli ospiti con spettacoli di vario genere. Una tradizione che deve continuare a esistere.