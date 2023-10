Palazzo Teodorico. Nuove luci

Un nuovo impianto di illuminazione esterna per il Palazzo di Teodorico. La suggestiva quinta archeologica che si affaccia su via di Roma si presenterà nella sua nuova veste domani sera alle 20, in occasione della notte d’Oro. Il progetto luminoso è stato sviluppato con la consulenza di Francesco Ambrosino, specialista del settore con una lunga esperienza nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali romani, quali i Fori imperiali e Palazzo Valentini.

L’apertura serale del monumento, dalle 20 alle 23, prevede l’inaugurazione della nuova illuminazione alle 21 alla presenza del dirigente regionale dei Musei dell’Emilia-Romagna Giorgio Cozzolino.