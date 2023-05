Palazzuolo e Casola Collegamenti ristabiliti, la frana si supera a piedi

Da ieri gli studenti e i lavoratori dell’alta valle del Senio possono raggiungere le scuole superiori di Riolo Terme, Imola e Faenza e i luoghi di lavoro di Casola Valsenio e del resto del Faentino e dell’Imolese. Finisce così, anche se solo in parte, l’isolamento causato da una frana imponente che il 16 maggio ha seppellito la strada provinciale 306 di fondo valle due chilometri a monte di Casola Valsenio, interrompendo per una decina di giorni il collegamento stradale tra Casola e la vallata del Senio a monte della frana.

Il lavoro ininterrotto da mercoledì scorso di mezzi adeguati ha permesso di creare una pista in terra che valica la frana in un punto in parte spianato. Pista che da qualche giorno permette il passaggio dei mezzi di soccorso e di persone spinte da motivi di necessità, grazie ad un mezzo cingolato adibito al trasporto di persone. E da ieri è stato attivato un servizio di trasporto pubblico con navette che percorrono i tratti dal versante monte della frana fino a Palazzuolo e Quadalto e dal versante valle della stessa fino a Casola Valsenio, dove è attivo l’ordinario trasporto pubblico. Alla coincidenza della frana i passeggeri devono attraversarla a piedi scortati dai Vigili del Fuoco lungo una pista protetta. Che è stata tracciata leggermente a valle della statale 306 in modo da permettere ai mezzi di escavazione di continuare il loro lavoro fino a ritrovare la carreggiata che sarà protetta da un terrazzamento della frana in parte già realizzato. Per gli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore di Casola Valsenio sono previste corse dedicate, mentre per i lavoratori e gli studenti delle scuole superiori sono previste giornalmente quattro corse di andata e altrettante di ritorno: per informazioni sulla tratta da Casola Valsenio alla frana è attivo il numero 334 6713307 e per la tratta dalla frana a Quadalto i numeri 335 1551103 o 055 8046008. Gli studenti delle Scuole superiori in attesa della navetta di ritorno, che parte da Casola Valsenio per Palazzuolo alle 15.30, possono pranzare gratuitamente presso lo stand della Pro loco di Casola Valsenio. È una sorta di ricambio di aiuto nei confronti del Comune e della Protezione civile di Palazzuolo, che nel corso di dieci giorni hanno provveduto a rifornire di viveri, medicinali ed altri generi di necessità la popolazione casolana a monte delle frana, compresi gli evacuati concentrati a Baffadi.

L’attivazione delle navette rappresenta un passo avanti importante riguardo alla viabilità che nel comune di Casola Valsenio rimane comunque ancora fortemente critica Per questo la strada provinciale 306 all’uscita da Casola Valsenio verso Palazzuolo e gli accessi alle due strade provinciali che portano alle vallate del Santerno e della Sintria sono presidiate dalle forze dell’ordine.

Tredozio. Da oggi ripartono anche le corse da Tredozio per Faenza.

La mattina partenza da Tredozio alle 06.30 e ritorno da Faenza alle 13.08 Il pomeriggio partenza da Tredozio alle 17.45 e ritorno da Faenza alle 18.45 Le rimanenti corse manterranno capolinea Modigliana (compreso i giorni festivi).

Beppe Sangiorgi