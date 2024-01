Palestina e Israele, incontro con Bakkali

Domani, alle 20.15 presso il circolo Pd ’Casadei Monti’, in via San Mama 75, si terrà l’incontro ‘Il coraggio della Pace: Israele e Palestina tra storia, politica e diritto internazionale’. Parteciperanno la deputata Pd Ouidad Bakkali, Arees Bishara, attivista palestinese e dottoranda in Sociologia politica ed economica all’università di Tel Aviv; Ariel Bernstein, attivista israeliano dell’Ong ’Breaking the ailence’ e studente universitario; Tina Marinari, coordinatrice nazionale campagne di Amnesty International Italia; Carmelo Danisi, professore di Diritto Internazionale all’Università di Bologna; e Francesco Mazzucotelli, docente di Storia del Medio Oriente all’Università di Pavia.