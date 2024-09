Ravenna, una palestra al posto dei vaccini

Ravenna, 29 agosto 2024 – Il marchio ‘Fitactive’, franchising di palestre con diverse sedi attive in Italia e anche nel resto del mondo, arriva a Ravenna al centro commerciale Esp. I lavori sono in corso nel lato sud e si può già vedere l’insegna: l’apertura è prevista nei locali che erano stati utilizzati temporaneamente per la somministrazione dei vaccini anti-Covid durante la pandemia.

"Abbiamo deciso di aprire a Ravenna e crediamo molto in questa nuova opportunità perché mancava una palestra come la nostra che offrisse servizi di qualità a prezzi modici – spiega la responsabile di Fitactive Ravenna –: il nostro abbonamento ‘all inclusive’ è al costo di 19,90 euro. Siamo contenti perché abbiamo già diverse iscrizioni e le persone sono interessate alla prossima apertura, che avverrà nel giro di circa un mese. Non possiamo ancora rivelare la data ufficiale perché siamo nel pieno dei lavori di costruzione ma nelle prossime settimane aggiorneremo tutti coloro che si sono già iscritti. Inoltre, organizzeremo una festa di inaugurazione per presentarci alla città e coinvolgere chiunque vorrà. Quel giorno sarà possibile provare tutti i nostri macchinari e servizi, avere informazioni ed eventualmente scegliere se fare l’abbonamento. La nuova sede sarà dotata di una reception, una sala attrezzi con macchinari innovativi, una sala dedicata ai corsi di gruppo, una sala fitness, spogliatoi, cabine con lampade abbronzanti, poltrone relax e il triform, una stazione fatta per l’allenamento funzionale a tempo in cui possono lavorare più persone contemporaneamente".

L’azienda è una realtà molto grande che oggi conta circa 180.000 iscritti in tutta Italia ed è nata con l’obiettivo di rendere il mondo del fitness accessibile per tutti. L’abbonamento infatti ha un costo mensile competitivo rispetto al mercato e offre la possibilità di sfruttarlo in tutte le palestre del brand: per parlare della Romagna, ad esempio, sono già attivi due cosiddetti ‘club’ a Cesena e Forlì. "Nel piano di abbonamento viene incluso l’accesso h24 7giorni su 7 e alcuni servizi accessori come: lampada abbronzante, poltrona massaggiante, pedana vibrante, bevande energetiche e corsi di gruppo che spaziano da attività più concentrate sul rilassamento, come lo yoga, ad attività cardio e di potenziamento. A questi, con un’ulteriore somma si possono aggiungere altri servizi personalizzati come quelli di personal training, osteopatia, bioempedenziometria e piani alimentari, per costruire un percorso che si adatti alle esigenze di ognuno".

Il team di Fitactive promette quindi di occuparsi della persona e del suo benessere fisico nel modo più completo possibile, con lo slogan ‘Allena la felicità’. Il format ‘tutti i giorni tutto il giorno’ non è una novità completa in città: anche Ravenna Gym H24 e NowGym24 a Fornace Zarattini propongono la stessa flessibilità oraria, un modo per adattarsi sempre più alle abitudini delle persone che cambiano e che fanno sempre più fatica ad avere orari fissi. L’ufficio prevendite di FitActive Ravenna, presso cui si possono chiedere informazioni e attivare l’iscrizione alla palestra, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 18 all’interno della galleria dell’Esp vicino al McDonald’s.