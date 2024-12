Palestra Badiali: terminati i lavori di ripristino

La palestra Ivo Badiali sta per tornare completamente a nuova vita. Sono terminati i lavori di ripristino dopo i gravi danni derivati dall’alluvione che ha colpito Faenza e il territorio circostante il 16 maggio 2023. Nel fine settimana, il sindaco di Faenza, Massimo Isola, e l’assessora allo Sport, Marina Laghi, hanno incontrato i rappresentanti territoriali della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati-Conad, presso la Cavallerizza, come è comunemente chiamato questo storico impianto sportivo, punto di riferimento per scuole e associazioni locali.

La palestra, si legge nella nota del Comune "già inserita in un progetto di rigenerazione finanziato dal PNRR, il cui intervento è in fase di ultimazione, era stata sommersa da acqua e fango che avevano causato danni significativi. Il parquet in legno e il sottofondo in cemento risultavano compromessi. I quadri elettrici, la rete impiantistica interna, i muri perimetrali e le attrezzature sportive risultavano fortemente danneggiati o irrimediabilmente persi".

La nota sottolinea come "grazie a un importante gesto di solidarietà del marchio Conad, è stato possibile avviare il ripristino dell’impianto sportivo nella parte relativa ai danni ricevuti dall’alluvione. Conad ha quindi deciso di destinare alla Cavallerizza 300mila euro, raccolti attraverso una campagna di sensibilizzazione nei suoi 3.300 punti vendita in tutta Italia, a sostegno di cinque progetti in altrettanti comuni delle province di Forlì-Cesena e Ravenna, gravemente colpiti dall’alluvione. Tra i progetti scelti, proprio quello della palestra Ivo Badiali, tra corso Garibaldi e piazza Dante, a breve distanza dal Conad City,

anch’esso duramente colpito dall’alluvione.

"Grazie a questo contributo – ha spiegato l’assessora Martina Laghi – siamo riusciti a riqualificare la palestra, completamente allagata. I fondi di Conad ci hanno permesso di ripristinare il parquet, bonificare le pareti e sistemare gli impianti elettrici. La palestra è una struttura fondamentale per Faenza, utilizzata sia dalle scuole, come alcune classi degli istituti tecnici e professionali, sia dalle associazioni sportive, in particolare la squadra di pallavolo".

"Questa donazione - ha detto il sindaco Massimo Isola – ha contribuito a rendere nuovamente operativo uno spazio essenziale per la comunità, offrendo un luogo sicuro e funzionale per l’attività fisica e l’aggregazione. Inoltre, i lavori hanno integrato gli interventi già previsti con i fondi del PNRR, che comprendono il rifacimento degli spogliatoi". Gli spogliatoi infatti non sono ancora pronti ma, continua Isola, "questi interventi, in fase di completamento, renderanno la palestra ancora più efficiente e in grado di soddisfare le esigenze di scuole e società sportive entro la fine dell’anno".

Maurizio Pelliconi, presidente di CIA-Conad, ha sottolineato che "Conad è da sempre vicina alle comunità in cui opera, e questo significa che sappiamo essere un punto di riferimento nei momenti difficili. Il sostegno alla palestra Ivo Badiali e ad altri progetti nelle zone colpite dall’alluvione del 2023 è un segno concreto della nostra solidarietà e del nostro impegno".