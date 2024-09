Palestra lotta, gli ultimi interventi di ripristino

È stato controfirmato poche ore fa il piano degli interventi alla palestra della lotta greco-romana: per la Lucchesi, letteralmente sommersa dall’alluvione del 16 maggio 2023, il Comune ha approvato il progetto esecutivo di alcuni lavori di finitura per un importo complessivo di 35mila euro. Nello specifico si tratta di lavori di tinteggiatura e della posa di alcuni elementi in alluminio a sostituzione di quelli distrutti dall’alluvione: l’ammontare dei lavori è di 22mila euro, più 12mila euro di Iva e imprevisti. Entrando più nel dettaglio, la tinteggiatura della sala pesi vedrà un impegno di cinquemila euro, mentre l’analoga operazione in programma nell’ingresso e nei corridoi comporterà un investimento di tremila euro. Gli infissi in alluminio costituiscono invece l’impegno economicamente più significativo, con interventi per quasi 5400 euro. Gli interventi sono parte del terzo lotto di operazioni messe in campo per la palestra, tempio della lotta greco-romana a Faenza, dove oggi si praticano anche lotta libera e judo: nell’immediatezza della risposta all’alluvione furono eseguiti lavori per 75mila euro, per rimuovere gli strati di guaina presenti in varie parti del complesso, mentre a inizio estate furono riservati agli interventi di natura più edile 210mila euro, rivolti soprattutto alle coperture, alla rimozione dell’amianto, alla posa di un impianto fotovoltaico e ai nuovi impianti previsti negli spogliatoi. La palestra è uno dei cuori pulsanti dello sport faentino: qui si sono allenati gli atleti poi arrivati ai vertici della greco-romana alle olimpiadi – andarono a medaglia Andrea Minguzzi, Ercole Gallegati, Vincenzo Maenza e Gian Matteo Ranzi – ma anche mondiali ed europee, come nel caso rispettivamente di Franco Benedetti e Daigoro Timoncini. La palestra fu uno degli impianti sportivi dove l’alluvione colpì con la maggiore violenza: chi arrivò sul posto nel maggio di un anno fa difficilmente potrà dimenticare la quantità di cimeli, medaglie e coppe che il fango e l’acqua arrivati dal Lamone avevano disseminato lungo i corridoi e le stanze dell’immobile. Per la palestra della lotta la nottata non è ancora passata del tutto: "Per motivi economici – evidenzia Palazzo Manfredi – non sarà possibile eseguire altri interventi necessari per il ripristino completo dei locali considerati. Gli interventi previsti consentiranno al gestore di riutilizzare gli spazi, consapevoli che con altre risorse si dovranno eseguire altri interventi che riguarderanno ad esempio gli infissi esterni o ulteriori finiture interne".

f.d.