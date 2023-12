Palestra Lucchesi ferita dall’alluvione. Lavori urgenti per 75mila euro

Ammontano a 75mila euro i fondi che il Comune di Faenza ha messo a disposizione per lavori da eseguire in urgenza al fine di sanare le ferite che l’alluvione ha inferto alla palestra ‘Lucchesi’ in via Cimatti. La palestra, tempio italiano della lotta greco-romana, per la quale è quasi una sorta di centro federale, attiva anche nella lotta libera e nel judo, fu devastata in particolare dall’alluvione della notte fra il 16 e il 17 maggio scorsi. "Le opere previste nel progetto – rende noto il Comune – riguardano il corpo destinato a ingresso, uffici e spogliatoi della palestra Lucchesi, dalle dimensioni di circa quarantacinque metri per tredici. Il manto di copertura attuale presenta una finitura con lastre di ghiaino lavato e sottostante guaina impermeabilizzante e strato isolante. Durante l’alluvione che ha colpito la città il 16 maggio, tale porzione di edificio è stata completamente sommersa. Ciò ha provocato gravi danni al manto di copertura e agli strati sottostanti.

La palestra della lotta fu, insieme all’asilo affacciato sul parco Calamelli e alla biblioteca Manfrediana, uno degli edifici di proprietà pubblica più devastati dall’alluvione nel perimetro della città: il Lamone si trova ad appena qualche metro di distanza; l’edificio finì interamente sommerso, e con esso anche le fotografie, le medaglie, le coppe e i memorabilia che il Club Atletico Faenza Lotta aveva accumulato in 104 anni di vita, scanditi dalle regolari apparizioni dei suoi tesserati ai Giochi olimpici. L’immagine di alcuni noti ex atleti di livello mondiale che spalano fango – fra di loro il lottatore cubano Luis Enrique Méndez e la judoka Anaysi Hernández – è del resto destinata a rimanere nella memoria della città. "Ad oggi – prosegue il Comune – con fenomeni piovosi anche lievi vi sono numerose infiltrazioni di acqua piovana. A ciò non è possibile fare fronte con piccoli interventi in quanto l’acqua ha provocato il distacco di tutto lo strato impermeabilizzante con presenza di diffusi residui di fango. Per tale motivo si rende necessario un intervento urgente di rimozione del manto di copertura, rimozione dei sottostanti strati impermeabilizzanti e isolanti, fornitura e posa di un nuovo strato impermeabilizzante". Interventi giudicati "urgenti e non prorogabili, al fine di evitare ulteriori danni alle strutture, e che verranno completati in seguito con la posa di una copertura in lamiera, previa formazione di una struttura con idonee pendenze per lo scolo dell’acqua". Operazioni non semplici che hanno visto, appunto, il Comune impegnare una somma di 75mila euro, di cui 61mila direttamente legati ai lavori. Con una successiva determinazione dirigenziale l’Amministrazione provvederà ad affidare i lavori per via diretta.

Filippo Donati