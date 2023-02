"Pali e cartelli abbattuti, mai reinstallati dopo gli incidenti"

"Nonostante le mie sollecitazioni, quel segnale che indica il nome del paese in cui risiedo non è stato ancora reinstallato. Era stato divelto alcuni mesi fa da un automobilista, uscito di strada mentre percorreva l’Adriatica". A segnalarlo è Daniele Penazzi, ex coltivatore diretto di Villa Pianta, località che appartiene al territorio comunale di Alfonsine, ma che dal punto di vista geografico conta diverse abitazioni che rientrano in quello di Lugo. Penazzi spiega che "la scorsa estate, all’incrocio tra la statale e via Buonacquisto a Sinistra, si verificò un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze. Nel procedere con direzione di marcia Alfonsine-Argenta la persona al volante di un’auto invase la corsia di marcia opposta, piombando contro il segnale (installato in territorio lughese, ndr) che indica la località di Villa Pianta e arrestando la sua corsa, in bilico, a ridosso di un impianto idrovoro del Consorzio di Bonifica Romagna Occientale. Sono trascorsi diversi mesi ma il cartello non è stato ancora reinstallato, arrecando disagi a quegli utenti, tra cui degli autotrasportatori, che provenendo da nord e pur disponendo di navigatori satellitari, devono recarsi nelle aziende agricole della zona. Come qualche settimana fa, quando un camionista si è fermato chiedendomi dove si trovasse Villa Pianta".

Un episodio simile si era verificato poco meno di due anni fa in un altro tratto statale, sempre a Villa Pianta, quando un automobilista aveva abbattuto un cartello che indicava il controllo elettronico della velocità (70 kmh) nella postazione, installata circa tre anni fa dalla Provincia di Ravenna, all’incrocio con la ‘Nuova Fiumazzo-Rotaccio–Margotta’, all’altezza dello svincolo che conduce a Voltana. "Anche in questo caso – sottolinea un altro residente – quel cartello, che provenendo da Argenta era situato a un paio di centinaia di metri dalla postazione del velox fisso, non è stato ancora ripristinato, comportando spiacevoli sorprese per non pochi utenti della strada". Infine, ricorda un terzo residente, "da circa tre anni un mezzo pesante di un ‘trasporto eccezionale’ e scortato dalla Polizia agganciò un cavo telefonico all’altezza della rampa ‘lato sud’ che conduce al ponte sul fiume Santerno, tranciando il palo che lo reggeva. A sua volta quest’ultimo provocò la caduta di un palo in alluminio della pubblica illuminazione situato nella parte alfonsinese di Villa Pianta. In questi tre anni ho più volte segnalato il problema all’Anas, ma siamo ancora in attesa che il lampione sia reinstallato".

Luigi Scardovi