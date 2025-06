Palio, al pomeriggio giuramento e gare

Negli anni 60 le cerimonie che precedono il Palio del Niballo, ovvero le gare delle bandiere e il giuramento dei cavalieri, si tenevano al pomeriggio della domenica precedente il 29 giugno. La foto documenta la premiazione di uno sbandierante da parte del presidente della Pro Loco, l’avvocato Caldi. All’epoca e anche nei primi anni 70 il grande animatore delle manifestazioni in costume a Faenza era un funzionario comunale, il ragioniere Valerio Bezzi che non perdeva occasione per criticare i molti detrattori degli eventi ed elogiare il grande impegno di tanti ad essi sotteso.

A cura di Carlo Raggi