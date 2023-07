Palio, concluse le visite veterinarie Sono 23 i cavalli idonei a correre

Ventitrè i cavalli abilitati a correre il Palio. Nei primi giorni di questa settimana sono state infatti concluse le importanti visite veterinarie dei cavalli, massimo cinque per rione. Solo fra quelli abilitati si potrà scegliere quello che gareggerà. Le visite sono state fatte dalla Commissione sanitaria del Niballo, composta da rappresentanti del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna e dell’Ausl della Romagna e presieduta dal professor Alessandro Spadari, docente di Clinica Chirurgica e Ortopedica Veterinaria a Bologna. I rioni hanno presentato 24 cavalli e di essi ben 22 hanno ottenuto l’idoneità alle gare. Uno è stato ammesso con riserva, a dimostrazione dell’ottimo lavoro che le scuderie rionali stanno svolgendo nella selezione e cura dei loro cavalli, destinando attenzione primaria alla salvaguardia del benessere animale.

I cavalli iscritti sono i seguenti: per il Borgo Durbecco Princesse de Rio, Castellara Saura, Perfectly, e i due, Livarot (ammesso con riserva, ndr) e Mister Armando, di proprietà di Luca Innocenzi. Non è stato presentato Silver Wash, vincitore del Niballo 2022; per il Rosso Vanilla Cream, Coltre di Neve, Bide Tue, Maisimileaquesta, Cala di Forno; per il Verde Guaderian, Blue Mayson, Green Commander, Il Carbonaro; per il Nero Kelly in Black (vincitore nel 2019 e nel 2021), Lethal Grey, Boracay e Vega Durgalesa; non idoneo per una infiammazione ad una zampa Golden Taty: per il Giallo Ischia Porto, Ramona Danzig (vincitore Bigorda 2019 e 2022), All Our Dream, Quackerjack, Foto di Rito. Solo 19 puro sangue inglese, 4 anglo arabi.

Lunedi, in mattinata, la commissione di pista, verificherà che il campo di gara sia stato allestito in modo adeguato. Confermate le siepi posizionate negli ultimi metri che conducono sul Niballo. Questo per evitare salti di corsia e scontri, per altro rarissimi in passato. Predisposto un nuovo tipo siepe, bianca e non più color legno, a delimitare i due percorsi di gara. Anche quest’anno ci saranno le nuove tribune che consentiranno una maggiore capienza e visibilità da parte del pubblico.

Predisposta una sesta tribunetta, posizionata vicino a quella del Gruppo Municipale, dove sarà collocato chi accompagna i 6 cortei storici. Alla Pro Loco, nel voltone della Molinella, sono visibili i tre premi che saranno assegnati dalla Deputazione per il Niballo allo stadio prima della gara: il Liocorno, piatto della ceramista Marta Monduzzi, andrà alla Migliore Dama; la Torre Dorata, dono della Pro Loco al cavaliere vincitore, opera del ceramista Maurizio Russo; e una ceramica di Romano Cortesi donata da Baldini Group al Migliore Araldo. Lunedì alle 21, via alle prime prove libere.

Gabriele Garavini