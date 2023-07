Palio, dal debuttante ai plurititolati Ecco i cinque cavalieri dei Rioni

Ecco chi sono i cinque cavalieri

del Palio. Il Rione Nero, già vittorioso 17 volte al Palio del Niballo, l’ultima nel 2021, si presenta in gara con il 27enne Matteo Tabanelli, agricoltore, da 10 anni si allena con la lancia in tornei storici e sarà alla sua sesta apparizione nella gara più titolata. Tabanelli è il 18° cavaliere della storia del Rione di via Croce e vanta due vittorie al Niballo (2019 e 2021, entrambe con 7 scudi) e della Bigorda 2016, ottenuta con 8 scudi; inoltre, nel 2015 ha vinto il Palio del Mare e la prima edizione della Giostra di Castel Bolognese. Sarà in gara con Kelly in Black, femmina baia di 8 anni puro sangue inglese. "Sono pronto – dice Tabanelli –, le prove ci hanno dato le indicazioni che volevamo quindi mi presenterò in gara convinto di lottare per la vittoria anche se gli avversari sono tutti quotati e questo renderà la gara ancora più bella ed incerta".

Il Rione Rosso, già primo in 32 edizioni del Palio del Niballo, si affiderà al 24enne Matteo Rivola, alla terza partecipazione al Niballo. Nella vita fa il maniscalco, cavalca sin da giovanissimo, è fidanzato e sarà il più giovane dei fantini in lizza. È il 15° cavaliere della storia del Rosso, 63° nell’Albo d’Oro dei Cavalieri Faentini, grazie alla vittoria riportata in una sua esperienza ”fuori dalle mura” alla Giostra dell’Almoravide qualche anno fa. Lo scorso anno ottenne un ottimo secondo posto. Correrà con Vanilla Cream, femmina saura 7 anni puro sangue inglese. "Sono pronto e preparato per cercare di vincere questo Palio, prevedo un gara molto incerta in quanto le prove hanno indicato cinque fantini di ottimo livello e tanti cavalli veloci".

Per il Rione Verde, sette volte primo al Niballo, 14esima partecipazione al Palio per il 36enne Marco Diafaldi, nella vita maniscalco, 14° cavaliere della storia del Rione.

Il cavaliere del Verde, si diletta a cavalcare dall’età di 12 anni, è fra i più blasonati fantini Manfredi in attività, 6° assoluto nell’Albo d’Oro dei Cavalieri Faentini, vantando ben 20 vittorie in carriera: 2 Palii del Niballo, 1 Bigorda d’Oro, 5 Giostre di Sulmona, 6 Corse all’Anello a Narni, 3 Titoli di Migliore Cavaliere in campo a Narni, 2 Palii a Mercato Saraceno e 1 Giostra a Valfabbrica. Al Palio ha già vinto ben 50 tornate. Correrà con il debuttante Green Commander, castrone baio 7 anni puro sangue inglese. "Essere annoverato fra i favoriti un po’ di ansia la crea ma, ti dà anche consapevolezza che hai lavorato bene e lotterai per vincere; gli altri quattro avversari li ho visti tutti in palla, anche se da sinistra non hanno fatto grandi tempi; un bene per i cavalli, per noi fantini e credo anche per il pubblico avere spostato la corsa in notturna".

Borgo Durbecco: il rione del Borgo, già 8 volte vincitore del Niballo, affida le proprie speranze di fare bis di vittorie al 40enne Luca Innocenzi, di Foligno. Nella vita fa il cavaliere da giostre storiche e da almeno un lustro è considerato – e le vittorie ottenute parlano per lui – il migliore cavaliere d’Italia. Innocenzi, il meno giovane in campo e 25° cavaliere della storia del Borgo Durbecco, cavalca sin da giovanissimo. Sarà il più titolato in gara, vantando oltre 60 vittorie nelle giostre d’Italia: 16 Quintane ad Ascoli Piceno, 10 Quintane a Foligno, 8 a Servigliano, 4 a Monterubbiano, 2 a Valfabbrica, 3 a Sulmona e altre minori. Nel 2023 ha già vinto la Giostra di Monterubbiano e la Quintana di Ascoli in notturna. Correrà in sella al debuttante Mister Armando, castrone baio 4 anni puro sangue inglese. "Cercherò di dare il massimo per il Borgo che con me si sta comportando molto bene; per vincere bisogna essere bravi noi stessi e fare il massimo che puoi fare; sfidare per ultimo a livello fisico potrebbe essere un vantaggio, ma credo di no a livello tecnico, ad ogni modo bisogna andare più veloci degli altri che ho visto in grande forma; ho fatto tante giostre ma il Palio del Niballo è stupendo ed è una delle gare più adrenaliniche che ho mai fatto e ringrazio Faenza che mi ha dato questa opportunità"

Rione Giallo: Gertian Cela, detto Gege, 22enne albanese, cercherà di portare alla quarta vittoria, nella gara faentina più importante, il Rione di Porta Ponte dopo sei anni. ‘Gege’, che sarà il più giovane in lizza, cavalca solo da sette anni e nella vita fa il macellaio. È il 21esimo cavaliere della storia del Rione Giallo. Dovrebbe correre sul collaudato Ischia Porto, castrone baio 15 anni puro sangue inglese. "Mi sono preparato molto e sono determinato a dare tutto per cercare di vincere; correrò contro tutti cavalieri blasonati e per me sarà una grande bella sfida cercare di batterli; iniziare a sfidare non è facile, ma Innocenzi lo scorso ha dimostrato che poi si può anche vincere".

