Palio del Niballo, si punta al 22 luglio Il Comitato si riunirà entro 48 ore

I rioni vogliono disputare la 66esima edizione del Palio del Niballo sabato 22 luglio e ora si attende l’ok del Comune. Ieri sera si è riunito il Comitato Palio ma non si è raggiunto l’accordo su manifestazione e data: è previsto un nuovo incontro entro 48 ore.

Faenza è ancora ferita dall’alluvione ma cerca di ripartire, anche attraverso le proprie tradizioni e le consuetudini. Il mese di giugno a Faenza sarebbe stato il mese del Niballo, con i rioni aperti tutte le sere, i tornei delle bandiere e le giostre cavalleresche in due fine settimana. L’alluvione di un mese fa, invece, ha snaturato completamente anche quella consuetudine. Se gli stendardi medievali non sventolano sui corsi, a colorare la città ci sono bandiere e foulard, esposti per iniziativa rionale su finestre e balconi. I rioni sono aperti come circoli con solo iniziative di solidarietà. Da oltre un mese le cucine hanno lavorato per servire pasti gratuiti a sfollati e ‘angeli del fango’. Qualcuno, come Rosso, Giallo e Borgo, ha inoltre organizzato cene di raccolta fondi, il Verde ha invece ospitato nei propri locali gli staff di alcune attività colpite dall’alluvione, per consentire a baristi, pizzaioli e personale di poter lavorare nonostante gli ingenti danni subìti. Il Nero, con la sede di via Della Croce allagata e danneggiata, ha riaperto solo di recente alcuni spazi.

Allo stadio, prima della seconda alluvione, erano iniziati i lavori di allestimento della pista per i cavalli, che tuttavia sono stati interrotti, ma da qualche giorno il portone del ‘Bruno Neri’ si è riaperto e alcuni addetti comunali sono stati visti entrare per riallestire il campo di gara. Diverse sono state le riunioni di coordinamento a cui nelle scorse settimane hanno preso parte amministrazione comunale e rioni stessi per decidere il da farsi. L’ultima ieri sera con il Comitato Palio che non ha però visto l’accordo sulla 66esima edizione del Niballo. L’ipotesi è quella di correre sabato 22 luglio, in notturna come già avvenuto due anni fa, con partenza della sfilata, forse in forma ridotta, alle 21 al campo e poi disputa della tenzone equestre. Le cinque scuderie non hanno mai smesso di allenare i cavalli, i costi sono già stati sostenuti e spostare di un mese la gara, non dovrebbe essere un grave problema. Sicuramente sarà annullata la Bigorda d’Oro, mentre saranno procrastinate, verosimilmente a settembre, le gare delle bandiere. Per i rioni è importante salvare almeno il Palio del Niballo e la settimana gastronomica che anticipa la gara equestre più importante, che forse diventeranno due, considerate "una boccata di ossigeno per cercare di far quadrare i conti e sovvenzionare le attività annuali, dopo i due anni di Covid". Dal 3 luglio si potrebbero effettuare le visite di abilitazioni della commissione veterinaria dei cavalli, massimo cinque per rione, alla pista di gara. Poi, se si manterrà la tradizione, la settimana prima della gara, oltre a una settimana in più di festa concessa ai rioni, ci saranno i tre giorni di prove dei cavalieri, previsti probabilmente per lunedì 10, mercoledì 12 con le prove ufficiali e venerdì 14, con orario dalle 21 alle 23.30. Tuttavia le incognite sono ancora diverse. Si farà la sfilata e il concentramento dei cortei in piazza del Popolo, che è uno dei punti forti? C’è chi reputa non bello sfilare per le vie alluvionate. Poi bisogna fare calcoli sul successivo ripristino del campo da calcio dove si allena e gioca il Faenza, che proprio poche settimane fa ha rilevato dai rioni la convenzione per la gestione dello stadio fino a dicembre 2024, ma pare abbia espresso parere favorevole sulla data del 22 luglio. Ma un compromesso si troverà perché, come hanno detto molti giovani rionali, "è necessario correre il ‘Palio dell’alluvione’ per far sì che i riflettori possano ancora essere puntati sul territorio martoriato. Corriamo soprattutto per raccogliere ulteriori risorse da destinare a chi non ha più nulla".

Gabriele Garavini