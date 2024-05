Palio della cuccagna, il palo (del 1987) fa crac

All’edizione numero 580 dello Sposalizio del Mare Marco Mengoni recupera l’anello ma si rompe il palo della Cuccagna durante la celebre gara che chiude, da tradizione, la celebrazione. Una ’crepa’ dunque nei festeggiamenti. La manifestazione ha come obiettivo quello di portare prosperità e fortuna per l’anello ripescato; la rottura imprevista del palo duranta la cuccagna ha messo in allarme i più scaramantici (il fatto è avvenuto a pochi minuti dall’inizio della gara). Quella della cuccagna è la tipica gara di abilità tra i giovani cervesi che si sfidano in corsa lungo il palo coperto di grasso, inclinato sul porto canale.

A spiegare l’accaduto c’è Daniela Monti che era lì ad assistere alla corsa: "Il palo si è spezzato praticamente subito, erano le 21.11 non avevano gareggiato neanche 10 concorrenti ancora. Per fortuna non si è fatto male nessuno. Un palo che, mi hanno comunicato, era stato acquistato nel 1987 e aveva quindi quasi 40 anni. Diciamo che l’umore, dopo la rottura, non era dei migliori. In molti lo hanno preso come segno non proprio di fortuna. Ma, al di là della credenza, è stato un peccato perché attorno all’area c’era davvero moltissima gente che poi è andata via subito e quindi si è un po’ rovinata la manifestazione. La Cuccagna è un momento che piace davvero molto a tutti".

Dopo "un primo momento di smarrimento in cui non si capiva cosa fosse successo la gente si è allontanata. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma poteva andare certamente peggio".

Insomma, per il prossimo anno pare che servirà un nuovo palo per mantenere vivo uno dei momenti iconici della manifestazione che vede ogni anno moltissimi impavidi sfidarsi nella corsa sul palo posizionato sull’acqua. Anche i social si sono scatenati a seguito della notizia e delle prime foto apparse che immortalavano il palo spezzato. Pare comunque che non ci siano dubbi sul fatto che la rottura sia dipesa dalla vetustà del palo stesso utilizzato.

Ilaria Bedeschi