Palio della voga, che spettacolo Volano Andrea Pozzati e Giulia Parisini

Nella serata di domenica si è conclusa la quarta edizione del palio della voga città di Ravenna: 52 bagnini e bagnine a colpi di remi hanno intrattenuto circa 500 spettatori accorsi per vedere chi si aggiudicava il titolo di miglior vogatore in canotta rossa della riviera. Nelle 41 Batterie da due hanno avuto la meglio Andrea Pozzati (Lidi Comacchiesi), secondo Nicola Contro (Lidi Comacchiesi ) e terzo Gabriele Tosi (Bellaria ). Nel Palio Femminile prima Giulia Parisini (Ravenna), 2° Sara Fusconi (Ravenna) e 3° Greta Caravita (Ravenna). Miglior tempo sempre per il comacchiese Pozzati. Nella suggestiva cornice della darsena pescherecci di Marina di Ravenna, Endas Ravenna e la società nazionale Salvamento (sezione Ravenna) con il patrocinio del Comune hanno costruito un format unico nel suo genere per la città. "I protagonisti delle spiagge , dai Lidi Ferraresi a Riccione, si son divertiti e hanno divertito il pubblico in un mix tra folklore e attualità al termine della stagione", dicono gli organizzatori.