Palio dell’acqua al Verde, vittoria femminile per la prima edizione

Vittoria al femminile per la prima edizione del Palio dell’acqua al Rione Verde di Faenza.

L’idea della manifestazione è nata quasi per caso durante l’organizzazione delle Settimane del Palio, che al Rione Verde hanno sperimentato, sulla base di come si disputarono le prime edizioni del Palio del Niballo moderno a cavallo degli anni ’60. Si correva singolarmente e chi sbagliava il bersaglio con la lancia, veniva inondato d’acqua.

Vista la calura, l’idea è stata riproposta l’altra sera davanti alla sede del Rione Verde in via Cavour, aperta a tutti e con qualsiasi mezzo di locomozione, in maggior parte in biciclette.

La gara è parsa interessante e piacevole e ha coinvolto anche il discreto pubblico presente. Al Rione Verde sono sicuri che la riproporranno con tutte le migliorìe del caso e ringraziamo i concorrenti "pionieri", una quindicina che si sono immolati, oltre a tutti i rionali che hanno collaborato nel montaggiosmontaggio dell’attrezzatura e allo svolgimento della gara.

Questa è la classifica finale della prima edizione del Palio dell’acqua al Rione Verde: prima Sara Briccoli, secondi Florian & Renato Gorovelli, terzo Marco Barbagallo.

g.g.