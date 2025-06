Palio e le altre vittorie dell’anno. Grande festa al rione Verde

Festa delle Vittorie 2025 sabato per il Verde. Il Rione, infatti, oltre a conseguire la decima vittoria al Palio del Niballo, ha infatti vinto il miglior corteo storico del Niballo, il miglior corteo storico della Bigorda, il Singolo tradizionale con Marco Bertoni, il Singolo Under 21 con Nicola Dal Pozzo, il Singolo 1^ fascia under 15 con Matteo Sarti, il Singolo under 15 con Alessandro Ione, la Coppia under 15 con Tommaso Conti e Alessandro Ione. Così al Verde non ci hanno pensato su che qualche ora e hanno deciso di organizzare subito un incontro, un ritrovo, per festeggiare la conquista di un altro Palio.

Nella storia ultrasessantennale del Niballo, sono stati pochissimi i binomi che hanno vinto la Giostra facendo l’en plein con 8 scudi: 1967 – Rosso, Franco Ricci su Gerfo; 1970-Rosso, Franco Ricci su Gerfo; 1979 – Rosso, Mario Giacomoni su Selmonson; 1994 – Verde, Davide Tredozi su Cherie Furbizia; 1995 – Nero, Luca Ravagli su Quaith; 1998 – Rosso, Willer Giacomoni su Fiamma; 2002 – Borgo, Fabio Massimo su Delphinium D’oc; 2006 e 2007 - Nero, Alfiero Capiani su Poldo Dancer; 2017-Giallo, Daniele Ravagli su Nanbo King; 2025-Verde, Marco Dialfadi su Magia dei Sapori.

Sabato dalle 20 il Rione Verde invita tutti i simpatizzanti, ma anche chiunque voglia intervenire, nella sede di via Cavour 37. All’interno del chiostro e nell’adiacente piazzetta di Santa Maria Foris Portam saranno serviti cibo, drink e birra, accompagnati da buona musica e intrattenimento a cura di Alessandro Zenzani e Marco Santandrea. La partecipazione alla festa sarà libera e nell’occasione il Rione Verde sarà orgoglioso e felice di festeggiare il magnifico cavaliere Marco Diafaldi, che anche quest’anno ha raggiunto l’obiettivo, con il grande sostegno di tutta la scuderia. Il menu della serata comprende un primo piatto, dedicato a Magia dei Sapori, cavalla per il secondo anno, dimostratasi la più forte sulle piste del Niballo, con salsiccia e patate al forno e dolce della casa. È gradita la prenotazione entro venerdì. Sarà possibile acquistare la maglietta della vittoria a 15 euro o abbinarla a cena e birra al prezzo complessivo di 30 euro. Per informazioni e prenotazioni tel. 0546.681281, whatsapp 351.7865635.

Gabriele Garavini