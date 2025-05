Palio, gruppi rionali in Duomo per la Donazione dei Ceri

Cresce nei Rioni l’attesa per le manifestazioni del Palio 2025 che saranno concentrate a giugno. Al Centro Civico Rioni è stata allestita già da qualche settimana la pista identica a quella del Palio, al Bruno Neri, e i cavalieri rionali, condizioni meteo permettendo, stanno ultimando la preparazione. Le iniziative del Palio 2025 entreranno nel vivo con la Donazione dei Ceri. Introdotta dal 1997, è stata ideata come omaggio del mondo del Palio alla Madonna delle Grazie, patrona di Faenza. L’evento sarà molto curato sotto l’aspetto coreografico.

I cortei dei Rioni faentini e del Gruppo Municipale si ritroveranno alle 17.30 in piazza Nenni e alle 17.45 si muoveranno lungo via Pistocchi, Severoli, piazza del Popolo e piazza della Libertà. I musici, una volta arrivati sul sagrato della Cattedrale, si schiereranno ai lati della porta di ingresso, mentre il corteo muoverà verso l’entrata in Cattedrale chiamato dal vescovo Mario Toso.

Anche quest’anno saranno presenti alla cerimonia cinque tra i cavalieri che correranno le giostre della Bigorda d’Oro e del Palio, uno per ogni rione, che si posizioneranno nei pressi della cappella della Beata Vergine delle Grazie. Saranno presenti: Marco Beccacece (Borgo Durbecco), Davide Ricci (Rione Giallo), Matteo Tabanelli (Rione Nero), Matteo Rivola (Rione Rosso), Daniele Ravaioli (Rione Verde).

Durante l’offertorio, i ‘porta-cero’ del Gruppo Municipale e dei rioni verranno chiamati dal maestro di campo e si porteranno sulla navata centrale in prossimità del gruppo dei capi rione; a quel punto, il capo rione affiancherà al proprio ‘porta-cero’ e, insieme, offriranno all’officiante il cero. La cerimonia sarà anche l’occasione per mostrare per la prima volta alla cittadinanza il drappo 2025: infatti, terminata la consegna dei ceri da parte di tutti i rioni, il vescovo donerà simbolicamente alla città il Palio dipinto quest’anno dall’artista Massimo Sansavini.

Infine, al termine della messa, sul sagrato del Duomo, avrà luogo la benedizione dei cavalieri e il drappo verrà condotto all’esterno per essere presentato alla cittadinanza in piazza del Popolo. Il drappo verrà poi esposto sull’altare della cappella della Beata Vergine delle Grazie dove resterà fino al 22 giugno, giorno del Palio. Novità 2025, dalle 16 vicino al Duomo funzionerà uno stand gastronomico a cura del Gruppo Municipale.

Infine, domani e domenica dalle 15 sono previste visite guidate dell’oratorio della Cattedrale a cura della Pro Loco e domani alle 21 sul sagrato del Duomo, avrà luogo il Concerto delle Grazie.

Gabriele Garavini